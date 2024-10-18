«Люди звонят и спрашивают, куда можно перечислить деньги»: партия Koos готовится к сбору пожертвований для внесения залога за Айво Петерсона

Член правления партии Koos Эдуард Федотов поделился с Rus.Postimees планами по сбору средств на залог за Айво Петерсону, который уже более полутора лет находится под стражей и не имеет дохода. Залог составляет 150 000 евро, что является значительной суммой как для самого Петерсона, так и для партии.