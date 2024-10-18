Член правления партии Koos Эдуард Федотов поделился с Rus.Postimees планами по сбору средств на залог за Айво Петерсону, который уже более полутора лет находится под стражей и не имеет дохода. Залог составляет 150 000 евро, что является значительной суммой как для самого Петерсона, так и для партии.
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«Люди звонят и спрашивают, куда можно перечислить деньги»: партия Koos готовится к сбору пожертвований для внесения залога за Айво Петерсона
Напомним, что 7 октября Харьюский уездный суд назначил Айво Петерсону, обвиняющемуся в госизмене, залог в размере 150 000 евро. Петерсон, который провел под стражей почти два года, сможет выйти на свободу до окончания судебного процесса после уплаты этой суммы. Однако ему будет запрещено покидать место жительства.
Адвокат Петерсона, Стелла Вебер, заявила, что ее клиент надеется на помощь своих сторонников, которые могут собрать необходимую сумму через пожертвования.