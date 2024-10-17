ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Разрыв между самой дешевой и самой дорогой корзинами продолжает увеличиваться

Из свежего сравнения цен, проведенного Postimees, следует, что лидер в категории самой дешевой продуктовой корзины снова изменился, в то время как итог для самой дорогой корзины по-прежнему зависит лишь от нескольких более дорогих товаров. Это приводит к еще большему увеличению разницы в стоимости между самой дешевой и самой дорогой корзинами.