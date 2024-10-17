Из свежего сравнения цен, проведенного Postimees, следует, что лидер в категории самой дешевой продуктовой корзины снова изменился, в то время как итог для самой дорогой корзины по-прежнему зависит лишь от нескольких более дорогих товаров. Это приводит к еще большему увеличению разницы в стоимости между самой дешевой и самой дорогой корзинами.
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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES ⟩ Разрыв между самой дешевой и самой дорогой корзинами продолжает увеличиваться
Если на прошлой неделе титул самой дешевой продуктовой корзины принадлежал сети Grossi Toidukaubad, то на этой неделе на первое место снова вышел Lidl. Их продуктовая корзина подешевела на 2,97 евро - с 67,80 до 64,83 евро. Второе место уверенно удерживает Prisma с корзиной за 66,17 евро, что на 1,02 евро меньше, чем на прошлой неделе.
На третьем месте оказался Grossi Toidukaubad, однако цена их корзины за неделю выросла на 1,02 евро и теперь составляет 66,80 евро. Неделю назад эта же сеть предлагала самую дешевую корзину за 65,78 евро. На четвертом месте по-прежнему находится Maxima, где корзина стоит 71,60 евро - это на восемь центов больше, чем на прошлой неделе.