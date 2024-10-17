Таллиннское горсобрание наконец-то избрало второго вице-председателя

Пост второго вице-председателя горсобрания традиционно принадлежит оппозиции. Однако нынешние руководители Таллинна не сочли необходимым с весны вносить выборы второго вице-председателя в повестку дня заседаний собрания. Это было сделано только сейчас, когда представители оппозиции на последних нескольких заседаниях начали громко этого требовать.