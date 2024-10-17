После почти полугодовой задержки Таллиннское городское собрание избрало второго вице-председателя.
Таллиннское горсобрание наконец-то избрало второго вице-председателя
Пост второго вице-председателя горсобрания традиционно принадлежит оппозиции. Однако нынешние руководители Таллинна не сочли необходимым с весны вносить выборы второго вице-председателя в повестку дня заседаний собрания. Это было сделано только сейчас, когда представители оппозиции на последних нескольких заседаниях начали громко этого требовать.
Председатель фракции Центристской партии Михаил Кылварт выдвинул в качестве кандидата на пост вице-председателя свою однопартийку, бывшую старейшину Кесклинна Монику Хауканымм. Других кандидатов не было предложено.
За Хауканымм проголосовали 42 члена собрания, голосов против и воздержавшихся не было.
Председателем Таллиннского городского собрания является член Партии реформ Тоомас Круузимяги, а первым вице-председателем - член партии «Отечество» Свен Сестер.