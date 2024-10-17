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ГОД ЭФФЕКТИВНОСТИ Meta увольняет сотрудников и реорганизует команды

Перевод: Каролийна Вертяева
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В то время как видение метавселенной Марком Цукербергом, соучредителем и генеральным директором Meta, находится под огнем критики, компания также сосредоточила внимание на развитии своих социальных сетей, включая Instagram и WhatsApp, для увеличения доходов и поддержки будущих проектов.
В то время как видение метавселенной Марком Цукербергом, соучредителем и генеральным директором Meta, находится под огнем критики, компания также сосредоточила внимание на развитии своих социальных сетей, включая Instagram и WhatsApp, для увеличения доходов и поддержки будущих проектов. Фото: Postimees.ee

Meta начала новую волну увольнений, которая затрагивает сотрудников отделов Instagram, WhatsApp и Reality Labs. В то же время в Лос-Анджелесе были уволены сотрудники за злоупотребление продуктовыми кредитами, что подчеркивает продолжающиеся усилия компании по повышению эффективности.

Meta начала очередной раунд увольнений, который затрагивает сотрудников Instagram, WhatsApp и Reality Labs, сообщает The Verge.

Эти увольнения являются частью стратегии генерального директора компании Марка Цукерберга под названием «Год эффективности» (year of efficiency), цель которой - сокращение расходов и приведение деятельности Meta в соответствие с долгосрочными целями. Реорганизация включает как увольнения сотрудников, так и перемещение команд в различные места.

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