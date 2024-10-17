ГОД ЭФФЕКТИВНОСТИ Meta увольняет сотрудников и реорганизует команды

В то время как видение метавселенной Марком Цукербергом, соучредителем и генеральным директором Meta, находится под огнем критики, компания также сосредоточила внимание на развитии своих социальных сетей, включая Instagram и WhatsApp, для увеличения доходов и поддержки будущих проектов.

Фото: Postimees.ee