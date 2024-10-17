Цахкна: «план победы» Украины содержит и подчеркнутые Эстонией элементы

«Эстония высоко ценит усилия Украины для победы в начатой Россией агрессивной войне и восстановления основанного на международном праве мира, который гарантировал бы безопасность по всему евроатлантическому региону, - сказал Цахкна. - В "плане победы" Украины четко перечислены элементы, необходимые для победы и осуществления мирного плана президента Зеленского из десяти пунктов. Эстония полностью поддерживает этот план и мы уверены, что "план победы" осуществим».

По словам Цахкна, он приветствует содержащиеся в «плане победы» конкретные предложения по повышению эффективности военной помощи. «Крайне важно, чтобы у Украины было все необходимое для противостояния агрессии. Эстония пообещала в течение последующих четырех лет предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25 процентов ВВП, мы придерживаемся этого обещания и призываем и наших союзников и партнеров оказывать Украине помощь в том же размере», - сказал Цахкна.

В то же время, Цахкна отметил, что военной помощи недостаточно, если ее использование ограничивают. «Россия начала войну против Украины, а не наоборот. В соответствии с уставом ООН, Украина имеет полное право защищаться и атаковать военные цели на территории агрессора, - сказал министр. - Эстония никогда не ставила для Украины ограничений, поскольку мы не считаем их разумными и призываем от них отказаться».

На важном месте в «плане победы» Украины - приглашение к вступлению в НАТО. По словам Цахкна, членство в НАТО является единственной реальной гарантией безопасности и в интересах стабильности евроатлантического региона крайне необходимо добиться, чтобы сильная, независимая и демократическая Украина стала членом альянса.

«Для достижения справедливого и стабильного мира следует восстановить суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и гарантировать, что агрессор выйдет из войны слабее, что в ее начале, компенсирует весь ущерб, а ответственное за агрессию российское руководство привлекут к ответственности», - сказал Цахкна.

«Эстония продолжит поддерживать Украину, пока вышеперечисленное не будет достигнуто, - заверил Цахкна. - Мирный план Зеленского и только что представленный "план победы" Украины - это дорожные карты по достижению этих целей».