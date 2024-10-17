В серьезном ДТП пострадал один человек

В Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на перекрестке Вильяндиского шоссе и Кумма-теэ в волости Кехтна в Рапламаа. Столкнулись автомобили BMW и Škoda.

По имеющейся на данный момент информации, один человек пострадал и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.