Офицер, представлявшая Эстонию в Мозамбике, не позволила Путину испортить ее любимый праздник

Соонберг, чья служба в зарубежной операции в Мозамбике началась в конце 2021 года, вспоминает: «День независимости Эстонии – один из моих любимых праздников. И я так ждала этого дня. Я все подготовила. Я знала, что мы отпразднуем этот день, даже несмотря на то, что я была единственной представительницей Эстонии во всей стране.