Офицер, представлявшая Эстонию в Мозамбике, не позволила Путину испортить ее любимый праздник

Лейтенант Кадри Соонберг, которая стала первым солдатом Сил обороны Эстонии, отправленным в Мозамбик, хорошо помнит, каким там было то утро, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину.
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Соонберг, чья служба в зарубежной операции в Мозамбике началась в конце 2021 года, вспоминает: «День независимости Эстонии – один из моих любимых праздников. И я так ждала этого дня. Я все подготовила. Я знала, что мы отпразднуем этот день, даже несмотря на то, что я была единственной представительницей Эстонии во всей стране.
Я проснулась в хорошем настроении, ждала звонка от президента, потому что президент и глава Сил обороны всегда звонят тем, кто находится в зарубежных операциях».