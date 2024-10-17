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Politico: теневой флот РФ разливает нефть по всему миру

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Нефтяной танкер, из которого вытекает нефть. Фото иллюстративное.
Нефтяной танкер, из которого вытекает нефть. Фото иллюстративное. Фото: MIGUEL VIDAL

По результатам исследования, проведенного изданием Politico, теневой флот, перевозящий российскую нефть в обход западных санкций, с 2021 года стал причиной как минимум девяти утечек нефти, хотя вероятно, что это число намного больше.

Россия все чаще использует теневой флот, чтобы обходить санкции западных стран. Страна переназначает свою сырую нефть, скрывая ее происхождение, и создала постоянно растущий флот, состоящий более чем из 600 судов, владельцы которых скрываются за фиктивными компаниями. Этот флот используется для обхода ценового потолка в 60 долларов за баррель, установленного странами G7.

Однако флот находится в крайне плохом состоянии, его деятельность не регулируется: танкеры не застрахованы, их собственники неизвестны, а большинство судов были построены как минимум 15 лет назад. Эти суда более подвержены техническим неисправностям, которые могут повлиять на их управляемость, конструкционную целостность и мореходные качества.

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