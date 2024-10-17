Politico: теневой флот РФ разливает нефть по всему миру

Россия все чаще использует теневой флот, чтобы обходить санкции западных стран. Страна переназначает свою сырую нефть, скрывая ее происхождение, и создала постоянно растущий флот, состоящий более чем из 600 судов, владельцы которых скрываются за фиктивными компаниями. Этот флот используется для обхода ценового потолка в 60 долларов за баррель, установленного странами G7.

Однако флот находится в крайне плохом состоянии, его деятельность не регулируется: танкеры не застрахованы, их собственники неизвестны, а большинство судов были построены как минимум 15 лет назад. Эти суда более подвержены техническим неисправностям, которые могут повлиять на их управляемость, конструкционную целостность и мореходные качества.