ООН: 1,1 миллиарда человек живут в крайней нищете

Исследование, подготовленное в сотрудничестве с Оксфордской инициативой по вопросам бедности и человеческого развития (OPHI), показывает, что уровень бедности в странах, охваченных конфликтами, почти в три раза выше. В 2023 году число конфликтов в мире достигло максимума со времен Второй мировой войны.