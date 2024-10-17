Согласно докладу Программы развития ООН (UNDP), опубликованному в четверг, более миллиарда человек по всему миру живут в крайней нищете, и половину из них составляют дети.
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ООН: 1,1 миллиарда человек живут в крайней нищете
Исследование, подготовленное в сотрудничестве с Оксфордской инициативой по вопросам бедности и человеческого развития (OPHI), показывает, что уровень бедности в странах, охваченных конфликтами, почти в три раза выше. В 2023 году число конфликтов в мире достигло максимума со времен Второй мировой войны.
С 2010 года UNDP и OPHI ежегодно публикуют свой Индекс многомерной бедности (MPI), собирая данные из 112 стран, где проживает 6,3 миллиарда человек.