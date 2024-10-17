Эстонский производитель овсяных напитков обанкротился

«Я верю, что рынок и потребители справедливы, и их сигнал был в том, что в нынешних экономических условиях премиальные продукты по такой цене покупают реже», - отметила основатель и руководитель компании Яне Кальюлайд.

Кальюлайд добавила, что ей пришлось адаптироваться к изменившейся экономической среде и искать новые возможности для поддержания бизнеса.

В годовом отчете за 2023 год указано, что при выручке в 23 370 евро убыток компании составил 30 060 евро. В 2022 году убыток был еще больше - 52 302 евро.

В отчете также сообщается, что в начале 2023 года компания подписала договор с дистрибьютором AbeStock AS с целью увеличить количество торговых точек, выйти в большее количество розничных сетей и тем самым повысить объемы продаж. Однако уже в июне того же года дистрибьютор запросил расторжение договора, поскольку в изменившихся экономических условиях и с изменившимся потребительским поведением было невозможно продать продукцию в запланированных объемах как в Эстонии, так и за ее пределами.

После расторжения договора с дистрибьютором компания приостановила заказ новой партии продукции, чтобы не увеличивать убытки.