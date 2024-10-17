В Финляндии растет число убийств и изнасилований

С января по сентябрь зарегистрировано 75 убийств, что на 18 больше, чем за весь прошлый год. За весь прошлый год аналогичная цифра составила 57.

Только в третьем квартале текущего года зарегистрировано 31 убийство. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«Сентябрь был особенно мрачным месяцем. В общей сложности в этом месяце было зарегистрировано 16 убийств. Последний раз такие высокие месячные показатели наблюдались в 2015 году», - говорит старший специалист Статистического центра Финляндии Киммо Хаапакангас.

Что касается изнасилований, зарегистрированных в соответствии с новым законом о сексуальных преступлениях, с января по сентябрь было зарегистрировано около 1400 таких преступлений, что на 40 процентов больше, чем в прошлом году.

Новый закон о сексуальных преступлениях, вступивший в силу в начале прошлого года, изменил наименования уголовных статей и характеристику состава преступления.