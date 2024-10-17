Экономист: низкие процентные ставки – это хорошо, но экономику Европы спасет скорее укрепляющийся доллар

Снижение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) - это хорошая новость для заемщиков, рынка недвижимости и инвестиций, однако, несмотря на это, в Европе следует надеяться на то, что Федеральная резервная система также снизит процентные ставки в США и что в среднесрочной перспективе доллар не ослабнет по отношению к евро, пишет главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.
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Сегодня ЕЦБ понизил ставки на 0,25 процентного пункта, и это было решение, которого ожидали рынки. Об этом свидетельствовало и приближение шестимесячного Euribor к почти трехпроцентному уровню.
Если предположить, что ЕЦБ на заседании совета в декабре примет еще одно решение о снижении ставок, то к концу года Euribor может опуститься до уровня 2,75-2,8 процента. Это хорошая новость для заемщиков и рынка недвижимости. Низкие процентные ставки также необходимы для увеличения инвестиций, которые крайне важны для Европы.