Экономист: низкие процентные ставки – это хорошо, но экономику Европы спасет укрепляющийся доллар

Снижение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) - это хорошая новость для заемщиков, рынка недвижимости и инвестиций, однако, несмотря на это, в Европе следует надеяться на то, что Федеральная резервная система также снизит процентные ставки в США и что в среднесрочной перспективе доллар не ослабнет по отношению к евро, пишет главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.