Несмотря на то, что официальное открытие года спортивной столицы Европы состоится 18 января, первые результаты можно будет увидеть уже с приходом ночных заморозков. Таллинн совместно с Эстонским союзом лыжного спорта создаст на Певческом поле зимний парк, что даст возможность жителям города снова кататься на лыжах на искусственном снегу.
На Певческом поле Таллинна создадут лыжный парк из искусственного снега
Начиная с этого понедельника, на Певческом поле установлены три снежные пушки, которые готовы к минусовым температурам. Из искусственного снега будет сделана круговая трасса длиной 0,7 км, которая при наличии природного снега будет удлинена до двух км.
По словам вице-мэра Каареля Оя, на Певческом поле будет собственный ратрак, и с первыми ночными заморозками начнут производить снег. «Союзу лыжного спорта снег понадобится для этапа Кубка мира 19 марта, но мы решили продлить этот период и начать раньше», - добавил Оя.
Кроме того, спортивная столица Европы Таллинн в 2025 году откроет в Старом городе и в 20 парках мобильные маршруты для ориентирования. Также продолжится проект открытых стадионов на время школьных каникул, где жители смогут снова заниматься спортом во время осенних каникул, которые начнутся уже на следующей неделе.
Одним из главных событий года спортивной столицы Европы станут 57-е Международные детские игры, которые пройдут с 3 по 8 августа 2025 года в Таллинне. Эти соревнования проводятся с 1968 года, в них участвуют юные спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет. Это признанные Международным олимпийским комитетом, крупнейшие мультиспортивные соревнования для этой возрастной категории.
Международные детские игры привлекут в Таллинн около 1000 участников из 70 городов мира. В организации соревнований столице оказывает помощь Эстонский союз школьного спорта. Патрон мероприятия - олимпийский чемпион и чемпион мира по метанию диска Герд Кантер.
Спортивную столицу Европы Таллинн-2025 можно представить как стадион с 12 дорожками, где каждая дорожка символизирует тематический месяц. В январе акцент будет на лыжном спорте, в феврале - на двоеборье, в марте - на конькобежном спорте, в апреле - на пеших прогулках и скандинавской ходьбе, в мае - на беге, в июне - на велоспорте, в июле - на пляжных видах спорта, в августе - на командных играх с мячом, в сентябре - на ориентировании, в октябре - на фитнесе, в ноябре - на интеллектуальных играх, а в декабре - на дискогольфе.
Таллинн не будет организовывать отдельные мероприятия для людей с особыми потребностями, а они смогут участвовать в спортивных мероприятиях наравне с другими участниками.