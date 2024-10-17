На Певческом поле Таллинна создадут лыжный парк из искусственного снега

Начиная с этого понедельника, на Певческом поле установлены три снежные пушки, которые готовы к минусовым температурам. Из искусственного снега будет сделана круговая трасса длиной 0,7 км, которая при наличии природного снега будет удлинена до двух км.

По словам вице-мэра Каареля Оя, на Певческом поле будет собственный ратрак, и с первыми ночными заморозками начнут производить снег. «Союзу лыжного спорта снег понадобится для этапа Кубка мира 19 марта, но мы решили продлить этот период и начать раньше», - добавил Оя.

Кроме того, спортивная столица Европы Таллинн в 2025 году откроет в Старом городе и в 20 парках мобильные маршруты для ориентирования. Также продолжится проект открытых стадионов на время школьных каникул, где жители смогут снова заниматься спортом во время осенних каникул, которые начнутся уже на следующей неделе.

Одним из главных событий года спортивной столицы Европы станут 57-е Международные детские игры, которые пройдут с 3 по 8 августа 2025 года в Таллинне. Эти соревнования проводятся с 1968 года, в них участвуют юные спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет. Это признанные Международным олимпийским комитетом, крупнейшие мультиспортивные соревнования для этой возрастной категории.