Скрытые угрозы умного дома: как защитить умные устройства от кибератак?

В последние годы умные устройства стали естественной частью повседневной жизни в домах Эстонии. Смарт-телевизоры, роботы-пылесосы и другие устройства, подключенные к интернету, принесли в нашу жизнь удобства, которые раньше были недоступны. Если раньше многим людям приходилось довольствоваться простой бытовой техникой, то теперь устройства общаются с нами и выполняют задачи самостоятельно. Согласно данным Департамента статистики, использование умных устройств в домах увеличилось почти на 30 процентов по сравнению с 2020 годом - к 2024 году в эстонских домах будет уже 207 тысяч таких устройств.