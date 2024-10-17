В последние годы использование умных устройств, таких как смарт-телевизоры и робот-пылесосы, в домах Эстонии значительно возросло. Согласно данным Департамента статистики, с 2020 года количество смарт-телевизоров увеличилось на 30 процентов. К 2024 году в домах Эстонии уже будет около 207 тысяч устройств, подключенных к интернету.
Скрытые угрозы умного дома: как защитить умные устройства от кибератак?
В последние годы умные устройства стали естественной частью повседневной жизни в домах Эстонии. Смарт-телевизоры, роботы-пылесосы и другие устройства, подключенные к интернету, принесли в нашу жизнь удобства, которые раньше были недоступны. Если раньше многим людям приходилось довольствоваться простой бытовой техникой, то теперь устройства общаются с нами и выполняют задачи самостоятельно. Согласно данным Департамента статистики, использование умных устройств в домах увеличилось почти на 30 процентов по сравнению с 2020 годом - к 2024 году в эстонских домах будет уже 207 тысяч таких устройств.
Однако удобство имеет свою цену. Быстрое развитие и широкое использование умных устройств неизбежно увеличивают риск кибератак. Эти помощники и устройства, подключенные к интернету, хоть и умны, но не защищены от кибервзломов. Телевизоры, стиральные машины и роботы-пылесосы могут стать целью кибератак, особенно если их системы безопасности недостаточно защищены.