Таллиннское горсобрание утвердило 9 марта как День памяти мартовской бомбардировки

80 лет назад, 9 марта 1944 года советская авиация сбросила на Таллинн свыше 3000 бомб. В результате двух бомбардировок - вечерней и ночной - погибли 554 гражданина Эстонии, а также 50 немецких военнослужащих и 121 военнопленный. Оказались разрушены не только здания, находившиеся в то время под контролем Вермахта, но и множество других сооружений и жилых домов. Без крыши над головой остались 20 000 человек.