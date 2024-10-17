Таллиннское горсобрание в четверг, 17 октября, назначило годовщину мартовской бомбардировки Таллинна 9 марта Днем памяти. В этот день городские учреждения поднимут государственный флаг Эстонии и городской флаг, а районные управы вывесят флаг своего района.
Таллиннское горсобрание утвердило 9 марта как День памяти мартовской бомбардировки
За решение проголосовали 70 депутатов горсобрания, четверо депутатов в голосовании не участвовали.
80 лет назад, 9 марта 1944 года советская авиация сбросила на Таллинн свыше 3000 бомб. В результате двух бомбардировок - вечерней и ночной - погибли 554 гражданина Эстонии, а также 50 немецких военнослужащих и 121 военнопленный. Оказались разрушены не только здания, находившиеся в то время под контролем Вермахта, но и множество других сооружений и жилых домов. Без крыши над головой остались 20 000 человек.
В ходе двух волн атак было полностью разрушено свыше 1500 зданий, более 3000 домов получили повреждения. Это составляло около трети жилых помещений Таллинна того времени.