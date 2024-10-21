Международный кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF) пройдет в Таллинне с 8 по 24 ноября. Ждут ли кинофорум глобальные перемены? С какими вызовами столкнулись организаторы?
Студия Postimees: чем порадуют и озадачат «Темные ночи»? Директор кинофестиваля Тийна Локк ответит на вопросы
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии создатель и бессменный руководитель кинофестиваля Тийна Локк. Следите за эфиром в 10:00!
- Сколько картин будет представлено в Таллинне?
- Что в этом году решено сделать иначе?
- Отражается ли глобальная нестабильность на PÖFF?
- Изменится ли ценовая политика?
- Во что обходится категория А – членство в группе 15 престижнейших фестивалей мира?
- Можно ли говорить о самоокупаемости кинофорума?
- Уже несколько лет PÖFF проходит без российских картин. Что изменится в этом году?