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Студия Postimees: чем порадуют и озадачат «Темные ночи»? Директор кинофестиваля Тийна Локк ответит на вопросы

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Международный кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF) пройдет в Таллинне с 8 по 24 ноября. Ждут ли кинофорум глобальные перемены? С какими вызовами столкнулись организаторы?

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии создатель и бессменный руководитель кинофестиваля Тийна Локк. Следите за эфиром в 10:00!

  • Сколько картин будет представлено в Таллинне? 
  • Что в этом году решено сделать иначе?
  • Отражается ли глобальная нестабильность на PÖFF?
  • Изменится ли ценовая политика?
  • Во что обходится категория А – членство в группе 15 престижнейших фестивалей мира?
  • Можно ли говорить о самоокупаемости кинофорума?
  • Уже несколько лет PÖFF проходит без российских картин. Что изменится в этом году? 
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