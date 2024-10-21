Тийна Локк: PÖFF покажет 500 фильмов, эмигранты из России не представили сильных картин

Наш фестиваль – это платформа не только для показа фильмов, но и для дискуссий деятелей кино, как между собой, так и с аудиторией. PÖFF не обходит острые темы и углы, и я готова отстаивать каждый фильм, участвующий в фестивале.

– Уже несколько лет на фестивале нет российских картин, но появляются фильмы на русском. Что изменится в этом году?

– По этой части ничего не изменится. Мы не берем из России фильмы, снятые при участии госфинансирования. Возникает вопрос, а как же сделать игровой фильм без госфинансирования? Разумеется, даже в России это достаточно трудно.

В этом году мы отсмотрели российские фильмы, снятые киношниками, которые эмигрировали в разные страны. Однако среди них не нашлось сильного фильма, который я была бы готова защищать при необходимости. В Эстонии, возьми я на фестиваль российский фильм, мне было бы особенно трудно его защищать, окажись он слабым. Если уж на то пошло, то зачем мне это нужно?

В целом мы никогда не говорим «нет» оппозиции. Это касается не только России, но и Израиля, Ирана, Грузии и других стран. Есть много недемократических режимов, где кинодеятели хотят выразить другое мнение и борются за демократию и свободу.