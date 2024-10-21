Международный кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF) пройдет в Таллинне с 8 по 24 ноября. Ждут ли кинофорум глобальные перемены? С какими вызовами столкнулись организаторы?
Тийна Локк: PÖFF покажет 500 фильмов, эмигранты из России не представили сильных картин
На вопросы Rus.Postimees ответила в студии создатель и бессменный руководитель кинофестиваля Тийна Локк, которая рассказала, как глобальная нестабильность влияет на PÖFF и что будет с ценами на билеты.
Организатор престижнейшего кинофорума признала, что в Европе производят очень много плохих фильмов и обрисовала тенденции 2024 года: в европейском кино доминируют темы старости и смерти, школьной травли и жестокости детей.
Выдержки из беседы:
– Чем порадуют, огорчат или озадачат «Темные ночи» в этом году?
– Фестиваль порадует новыми, свежими и интересными фильмами. Основная программа включает 192 картины – полнометражные документальные и игровые картины. На PÖFF также будет представлено 52 киноленты для детей и молодежи, в общей сложности - где-то 250 короткометражек. Всего на фестивале будет показано порядка 500 кинокартин.
Мы не гонимся за количеством, но стремимся предоставить своему зрителю большой выбор. И если бы залы пустовали, программу пришлось бы сократить, ведь выручка за билеты – важный источник дохода, который PÖFF делит пополам с кинотеатрами.
– Изменится ли ценовая политика? Вы не повышали цены на билеты несколько лет, но фестивалю нужно как-то выживать?
– И в этом году тоже мало что изменится. Разве что полный билет обойдется вместо 10 евро в 11 евро. Мы не трогаем цены уже много лет, потому что в результате повышения можем больше потерять, чем приобрести. Нет смысла делать фестивали, на которые никто не ходит.
Нас смотрят не только обеспеченные люди, но и молодежь, студенты, пенсионеры и т.д. PÖFF ищет золотую середину и просчитывает все нюансы. Мы заинтересованы в том, чтобы зритель не ограничивался просмотром одного, двух или трех фильмов, поэтому лояльны к постоянному зрителю. PÖFF предлагает паспорт фестиваля, а также билет мецената.
– В этом году зрителю поможет ориентироваться в программе искусственный интеллект?
– PÖFF – первый в мире фестиваль, который стал использовать искусственный интеллект. Я сама уже опробовала новинку и готова признать, что искусственный интеллект дает достаточно точные рекомендации.
Определенные ожидания связаны и с тем, что искусственный интеллект поможет привлечь в кинозалы новую аудиторию, облегчив гостям фестиваля выбор.
– Отражается ли глобальная нестабильность на фестивалях такого уровня, как PÖFF?
– Очень сильно отражается: и экономически, и политически. В этом году есть хоть какая-то определенность, уже понятно, где идут войны и где находятся основные очаги напряжения.
В минувшем году было невероятно трудно. В это время год назад мне пришлось вести бесконечные переговоры с министрами культуры и главами МИД разных стран, с посольствами. Именно тогда вспыхнул конфликт на Ближнем Востоке, к нам приезжала большая делегация из Израиля и т.д.
В такой ситуации на нас ложится огромная ответственность при отборе фильмов. Готова заявить, что мы принимаем достаточно смелые решения, если сравнивать нас с другими большими фестивалями.
Наш фестиваль – это платформа не только для показа фильмов, но и для дискуссий деятелей кино, как между собой, так и с аудиторией. PÖFF не обходит острые темы и углы, и я готова отстаивать каждый фильм, участвующий в фестивале.
– Уже несколько лет на фестивале нет российских картин, но появляются фильмы на русском. Что изменится в этом году?
– По этой части ничего не изменится. Мы не берем из России фильмы, снятые при участии госфинансирования. Возникает вопрос, а как же сделать игровой фильм без госфинансирования? Разумеется, даже в России это достаточно трудно.
В этом году мы отсмотрели российские фильмы, снятые киношниками, которые эмигрировали в разные страны. Однако среди них не нашлось сильного фильма, который я была бы готова защищать при необходимости. В Эстонии, возьми я на фестиваль российский фильм, мне было бы особенно трудно его защищать, окажись он слабым. Если уж на то пошло, то зачем мне это нужно?
В целом мы никогда не говорим «нет» оппозиции. Это касается не только России, но и Израиля, Ирана, Грузии и других стран. Есть много недемократических режимов, где кинодеятели хотят выразить другое мнение и борются за демократию и свободу.
И здесь наши двери открыты и для российского кино. Отнимать надежду у оппозиции – это самая большая из всех возможных ошибок.
– Нужно ли сохранять культурные мосты, когда страны отказываются общаться друг с другом?
– Безусловно, нужно, я совершенно в этом уверена. Если уж культуры не смогут выстраивать мосты, значит в этом мире что-то идет очень неправильно.
– Как глобальная нестабильность отражается на экономической стороне фестиваля?
– С финансами никогда не было просто, но в этом году – очень трудно. Нестабильность отражается на нашем фестивале не меньше, чем на всей экономике Эстонии в целом.
Ситуацию усугубляет то, что фонд «Капитал культуры» решил больше не поддерживать крупные мероприятия. Мы лишились этих средств (речь идет о сумме в 200 000 евро – прим.ред.).
Вдобавок ко всему – инфляция. В минувшем году PÖFF заказывал услуги примерно у 600 эстонских предприятий на сумму 2,1 миллиона евро. В этом году эти услуги стали значительно дороже.
Однако мы не унываем и не ноем. Надеемся, что искусственный интеллект привлечет на фестиваль новых зрителей. Кроме того, попытаемся оптимизировать расходы.
При этом нам удается получать всё более интересные и сильные фильмы. Отмечу тот факт, что в этом году большие американские киностудии попросили у нас забронировать билеты для членов Американской киноакадемии.
Отмечу также небывалый наплыв документальных кинолент. И это при том, что каждый год на фестиваль заявляют 500–600 документальных фильмов. Число заявок продолжает расти. Я даже боялась, что не хватит сил всё отсмотреть.
И PÖFF может по праву гордиться категорией «Старое золото», которая позволяет продемонстрировать всему миру отреставрированное старое кино Эстонии, Латвии и Литвы, о котором вообще мало кто знает, кроме нас самих.
– В этом году исполняется 10 лет, как PÖFF был включен в категорию А – в группу 15 престижнейших кинофестивалей мира. Легко ли удерживать этот уровень?
– Трудно быть фестивалем категории А, особенно когда у тебя нет денег. У PÖFF действительно самый маленький бюджет из всех фестивалей категории А.
Естественно, мы не соревнуемся с Каннами, Венецией или Берлином. Однако к нам предъявляются те же требования, то есть мы играем на общем поле по одним и тем же правилам, только вот наше исходное положение – в разы слабее из-за финансирования.
С другой стороны, нет худа без добра. PÖFF – единственный фестиваль в категории А, который опирается на добровольцев. Бюджеты всех остальных фестивалей настолько большие, что там оплачивается любая услуга.
В Эстонии, наоборот, упор делается на добровольцев. Ежегодно фестиваль обслуживает порядка 500 добровольцев, которые стали лицом PÖFF. В отличие от тех же Канн, где помощники в зале отрабатывают зарплату и остаются безучастными к происходящему, наши добровольцы ответят на любой вопрос и каждому окажут внимание.
– Вкладываются ли государство и город Таллинн в фестиваль?
– Да, разумеется. Вклад государства – самый весомый, даже несмотря на то, что сейчас размер поддержки сократился на 200 000 евро из-за решения Kultuurkapital не финансировать крупные проекты. Общая сумма составляла примерно 1,4 млн евро.
При этом отдача от фестиваля – намного выше. Государство получает обратно в казну за счет PÖFF примерно 11 млн евро.
Кроме того, PÖFF – это престиж, упоминание Эстонии на разных уровнях. Мы насчитали в минувшем году 20 млрд медиаконтактов по всему миру, о нас написали и рассказали в 70 странах.
– Какой стране будет посвящен фестиваль этого года? Какую ленту покажут на открытии? Что окажется в центре внимания PÖFF?
– Фестиваль этого года сфокусируется на немецком кино, которое будет представлено во всех программах и категориях. Откроется PÖFF немецкой комедией. Одновременно будет сделан поклон независимому кино Грузии.
– PÖFF – последний фестиваль года в категории А. Как бы вы оценили итоги киногода?
– По-прежнему сильно влияние ковидных времен. По всей видимости, в тот период уменьшилось производство фильмов. И с учетом общей инерции именно в этом году на кинорынке оказалось гораздо меньше фильмов, чем непосредственно сразу после ковида, когда на него хлынуло всё накопленное во время вынужденного простоя.
В сокращении производства есть даже положительная сторона, поскольку приходится признать, что в мире, и особенно – в Европе делается очень много плохих фильмов. Даже не знаю, для чего они создаются. Такие картины крайне редко попадают в дистрибуцию и так и остаются лежать на полках.
Таким образом, фильмов на рынке теперь меньше, но они стали сильнее.
Отмечу и другую тенденцию. В Европе вышла на первый план тема старости, смерти, эвтаназии. Очевидно, что Европа стареет, и не случайно, что фильм Альмадовара («Комната по соседству» – прим.ред.), получивший главный приз в Венеции, тоже рассказывает о пожилых людях и смерти.
Определенную тенденцию формируют также фильмы о школьной травле. И теперь они адресованы уже не только молодежи, но и родителям. Речь идет о жестокости детей. Очевидно, что эта проблема на данный момент очень актуальна.
Подробнее в повторе!
- Сколько картин будет представлено в Таллинне?
- Что в этом году решено сделать иначе?
- Отражается ли глобальная нестабильность на PÖFF?
- Изменится ли ценовая политика?
- Во что обходится категория А – членство в группе 15 престижнейших фестивалей мира?
- Можно ли говорить о самоокупаемости кинофорума?
- Уже несколько лет PÖFF проходит без российских картин. Что изменится в этом году?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo