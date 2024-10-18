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В работе Swedbank возникли масштабные сбои

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Фото: Swedbank.

В четверг, 17 октября, вечером были сбои в работе платежных услуг Swedbank. Клиенты не могли войти в приложение и сайт был недоступен.

Swedbank сообщил в социальных сетях, что в работе их услуг периодически происходят сбои и ведется работа над их устранением. В Facebook добавление комментариев к посту банка было ограничено.

Аналогичные сбои в работе банка были и в конце сентября.

По данным Entireweb, о проблемах сообщили пользователи услуг банка в странах Балтии, Франции, Японии и Чили.

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