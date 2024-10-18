Футбольный клуб перевел миллион евро за мошенника, представившегося агентом Левандовски

Инцидент произошел летом 2022 года, но расследование завершилось только сейчас.

Сообщается, что летом 2022 года, когда «Барселона» только-только приобрела Левандовски, на электронную почту клуба пришло письмо от человека, который представился Пини Захави - агентом футболиста.

В письме просили оплатить часть комиссии за подписание футболиста и сделать перевод на счет в банке Кипра – 1 млн евро. Также были приложены реквизиты.

Клуб, не подозревая плохого, деньги перевел, но банк заблокировал транзакцию: сделка показалась им подозрительной, поскольку счет был открыт лишь месяц назад и до этого на нем не проводилось никаких сделок. Мошенник неоднократно обращался в банк с просьбой разблокировать деньги и угрожал сообщить в УЕФА, но банк остался непреклонен.

Деньги были возвращены клубу и начато расследование. «Барселона» официально сообщила о том, что стала жертвой мошенничества, но все закончилось благополучно.

За трансфер польского форварда каталонцы заплатили мюнхенской «Баварии» 45 миллионов евро.