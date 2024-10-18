Издание Cadena Ser сообщает, что каталонская «Барселона» оказалась жертвой мошенника: футбольный клуб перевел миллион евро человеку, который представился агентом Роберта Левандовски.
Футбольный клуб перевел миллион евро за мошенника, представившегося агентом Левандовски
Инцидент произошел летом 2022 года, но расследование завершилось только сейчас.
Сообщается, что летом 2022 года, когда «Барселона» только-только приобрела Левандовски, на электронную почту клуба пришло письмо от человека, который представился Пини Захави - агентом футболиста.
В письме просили оплатить часть комиссии за подписание футболиста и сделать перевод на счет в банке Кипра – 1 млн евро. Также были приложены реквизиты.
Клуб, не подозревая плохого, деньги перевел, но банк заблокировал транзакцию: сделка показалась им подозрительной, поскольку счет был открыт лишь месяц назад и до этого на нем не проводилось никаких сделок. Мошенник неоднократно обращался в банк с просьбой разблокировать деньги и угрожал сообщить в УЕФА, но банк остался непреклонен.
Деньги были возвращены клубу и начато расследование. «Барселона» официально сообщила о том, что стала жертвой мошенничества, но все закончилось благополучно.
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