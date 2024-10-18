Легендарный Надаль прокомментировал свой уход из тенниса

«Я чувствую себя хорошо… меня поддерживают и любят во всём мире. У меня никогда не будет возможности достаточно отблагодарить всех. Они помогали мне, когда у меня были трудные моменты… они всегда выводили меня на новый уровень энергии. Чувствую себя очень счастливым. У меня была очень долгая и успешная карьера. Поддержка и любовь во всём мире означают, что я делал всё хорошо на корте, но в то же время и за его пределами. Я старался быть добрым со всеми все эти годы. Чувствую себя счастливым и удовлетворённым любовью болельщиков повсюду. Спасибо», - сказал Надаль в интервью после матча с Карлосом Алькарасом в выставочном турнире.