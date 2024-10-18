Легендарный теннисист Рафаэль Надаль, одержавший за свою карьеру 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, 10 октября объявил о своем уходе из большого тенниса.
Легендарный Надаль прокомментировал свой уход из тенниса
Сейчас теннисист высказался о своем уходе:
«Я чувствую себя хорошо… меня поддерживают и любят во всём мире. У меня никогда не будет возможности достаточно отблагодарить всех. Они помогали мне, когда у меня были трудные моменты… они всегда выводили меня на новый уровень энергии. Чувствую себя очень счастливым. У меня была очень долгая и успешная карьера. Поддержка и любовь во всём мире означают, что я делал всё хорошо на корте, но в то же время и за его пределами. Я старался быть добрым со всеми все эти годы. Чувствую себя счастливым и удовлетворённым любовью болельщиков повсюду. Спасибо», - сказал Надаль в интервью после матча с Карлосом Алькарасом в выставочном турнире.
Надаль сообщил, что его последними соревнованиями станет финал Кубка Дэвиса - 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).