Список пополнился: для нескольких тысяч жителей Эстонии снизится стоимость лечения

«Потенциальная эффективность будесонида в лечении IgA-нефропатии заключается в замедлении развития хронической болезни почек. Это одна из основ долгосрочного наблюдения и лечения пациентов с хронической болезнью почек, которая дает возможность улучшить выживаемость этих пациентов. За последние пять лет в Эстонии с помощью биопсии почки подтверждено 75 случаев IgA-нефропатии, что составляет в среднем 15 пациентов в год. Из них, в свою очередь, пять-шесть пациентов соответствуют критериям для начала лечения будесонидом».

В октябре к списку финансируемых лекарств был добавлен препарат Besremi , который, по оценкам, понадобится от 13 до 43 пациентам в последующие годы, что принесет Кассе здоровья дополнительные расходы в размере до 600 000 евро. Препарат используется для лечения истинной полицитемии – относительно редкого заболевания, при котором костный мозг производит слишком много эритроцитов и других клеток крови.

«В Эстонии все препараты, ранее использовавшиеся по этому показанию, исчезли с рынка много лет назад, а альтернативный нелицензированный препарат Pegasys в последние годы компенсировался Кассой здоровья в исключительном порядке. Однако организация заказов лекарства была сложной, из-за перебоев с поставками лечение людей могло быть прервано», - пояснила Геттер Харк.