Центристы: поведение министра финансов приведет к вотуму недоверия

«Министр финансов ходит по тонкому льду, когда берет на себя право бесцеремонно критиковать и навешивать ярлыки, при этом совершенно не вынося никакой критики в свой адрес, - отметил Лаатс. - Мы уже слышали от него, что критика эстонского правительства равносильна восхвалению Кремля, а теперь он заявляет, что Рийгикогу - это незначительный институт, мешающий реформистам беспрепятственно обстряпывать свои дела. Так дальше продолжаться не может!»

По словам Лаатса, критики бюджета есть и внутри самой Партии реформ, так что дела с ним действительно обстоят далеко не лучшим образом.

«Я не вижу ни одной причины, по которой министр финансов должен относиться к дебатам о бюджете столь высокомерно, ведь этот законопроект, мягко говоря, не шедевр, а, скорее, непонятный и полный сомнительных пунктов документ. Обязанность члена правительства - участвовать в парламентских дебатах и вести себя уважительно, даже если это ему не по душе. Лиги, похоже, забывает, что именно Рийгикогу - его работодатель, и именно парламент представляет народ и его волю в нашей стране, а не правительство».

По словам Лаатса, поведение Лиги ярко демонстрирует, почему доверие к правительству и парламенту в последнее время падает. «Партия реформ вновь страдает "синдромом директоров вселенной", из-за чего всех, кто смеет думать иначе, публично оскорбляют и высмеивают. Такое отношение серьезно вредит всему обществу Эстонии».

«Юрген Лиги не может оставаться в должности министра финансов. Реформистам стоило бы самим отозвать его, прежде чем он сделает что-то еще более позорное», - отметил глава фракции центристов Лаури Лаатс.