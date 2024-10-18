Нервы политиков на пределе! Министру финансов Эстонии грозят вотумом недоверия за его резкие слова

Мартин Хельме: новое дно в эстонской политике пробито, требуется вотум недоверия

Председатель фракции EKRE Мартин Хельме заявил в социальных сетях, что устроенное Юргеном Лиги в Рийгикогу, по его мнению, является новым дном в ​​эстонской политике.

«Правда, поведение Лиги для меня не сюрприз. Его общение с членами Рийгикогу в финансовой комиссии точно такое же», - сказал Хельме.

По его словам, комиссия должна быть тем органом, где можно по существу обсуждать проекты без слишком строгих правил, можно задавать больше вопросов, нет ограничений по времени, чиновники должны помогать выяснять детали.

«При Лиги в финансовой комиссии ничего подобного сделать нельзя, поскольку и там он в основном занимается оскорблениями и издевательствами над задающими вопросы, а ответы сводятся к тому, что вопрос настолько глуп, что нет смысла на него отвечать», - написал Хельме.

«Теперь большой зал Рийгикогу и весь народ увидели, кто получает от нас зарплату на посту министра финансов. Быдло остается быдлом», - добавил он.

Хельме заявил, что, по его мнению, мы не должны мириться с таким политическим уровнем в Эстонии.

«Я не думаю, что парламент сможет избежать реакции на это с позиции "чего вы вообще хотите от Юргена?". Я думаю, что такое поведение требует вотума недоверия», - сказал Мартин Хельме.

Что сказал Юрген Лиги?

В четверг состоялась пресс-конференция правительства, на которой министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) говорил о состоявшемся в среду в Рийгикогу первом чтении госбюджета.

Лиги раскритиковал прошедшие дебаты. По его мнению, с учетом этого Рийгикогу не следует отводить большую роль в бюджетном процессе. «Я несколько часов стоял перед Рийгикогу. Лучшим аргументом против повышения роли Рийгикогу в производстве по госбюджету являются пятиминутные дебаты в Рийгикогу», - сказал Лиги.

По словам министра, уровень углубления и интереса говорит против всех тех, кто считает, что Рийгикогу должен еще больше менять бюджет.

«Я уже много лет говорю одно и то же: политический произвол, который там царит, на самом деле не позволяет управлять государственными финансами. Именно поэтому только правительство представляет бюджет, и именно поэтому пункты, ограничивающие внесение изменений в бюджет, записаны в законе», - сказал Лиги.

Лиги раскритиковал тех, кто критикует бюджетный план за недостаточную прозрачность.

Министр отметил, что вопросы членов Рийгикогу отражают не интерес к бюджетной политике, а желание скрыть в своих вопросах ложную информацию и продвинуть свои собственные тезисы. «Глядя на эту стенограмму, понимаешь, что это действительно удручающая картина», - сказал он.

Лиги назвала Урмаса Рейнсалу («Отечество») главным примером пустых нападок. «В эфире бахвальство больших людей. Рийгикогу должен был бы больше решать в вопросах бюджета. Я утверждаю, что степень углубления в вопрос слишком незначительная», - говорит Лиги.

Он отметил, что в дебатах в основном участвовала небольшая часть оппозиции, которая даже не пришла на голосование. Присутствовавшие пытались любой ценой принизить докладчика и скрыть в своих вопросах ложную информацию.

«В такой ситуации сказать, что на самом деле Рийгикогу должен больше решать в плане бюджета, у меня язык не повернется. И независимо от того, в Рийгикогу я или в правительстве, я придерживаюсь одного мнения», - сказал Лиги.

Министр посоветовал всем ознакомиться со стенограммой.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») согласился с Лиги. Он посоветовал серьезно отнестись к словам Лиги, поскольку чтение госбюджета важно.

«Эти дебаты должны восприниматься людьми всерьез, а не с наскока, что все плохо. В этом бюджете будут приняты важные изменения и решения, которые окажут влияние на экономическую политику, а изменения в расходах повлияют на жизнь людей. Говорить на основе лжи, что все будет хуже, - это неправильно по отношению к нашему народу», - сказал Цахкна.