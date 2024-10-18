Смерть Синвара – серьезный удар по ХАМАС, но это не конец войны

Оставшиеся в плену боевиков заложники до сих пор не освобождены, а ХАМАС продолжает сражаться и иногда убивает израильских солдат.

Убийство Синвара было победой, которую хотел Израиль. Но пока Нетаньяху не сможет заявить, что другие цели войны достигнуты, она, как говорит и он сам, будет продолжаться.

Яхья Синвар родился в 1962 году в лагере беженцев в Хан-Юнисе в секторе Газа. Ему было пять лет, когда город был захвачен Израилем в ходе Шестидневной войны.

Его семья была среди более чем 700 тысяч палестинцев, которые бежали или были изгнаны из своих домов израильскими войсками во время войны 1948 года, в результате которой Израиль обрел независимость.

Его семья переехала в Хан-Юнис из города, который сейчас известен как Ашкелон - он находится недалеко от северной границы сектора Газа.

В 20 лет Синвар был осужден израильскими властями за убийство четырех палестинских информаторов.

За 22 года в тюрьме он выучил иврит, изучил своего врага и считал, что понял, как с ним бороться.

Его пребывание в тюрьме означало, что у Израиля были записи его визитов к стоматологу и образец ДНК, которые могли помочь опознать его тело.

Синвар был освобожден в числе более чем тысячи палестинских заключенных, которых обменяли в 2011 году на одного израильского солдата Гилада Шалита.