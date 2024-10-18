Убийство Яхьи Синвара стало крупнейшей победой Израиля в войне против группировки ХАМАС в секторе Газа, пишет международный редактор Би-би-си Джереми Боуэн.
Смерть Синвара – серьезный удар по ХАМАС, но это не конец войны
Его смерть стала серьезным ударом для организации, которую он превратил в боевую силу, нанесшую самое большое поражение государству Израиль в его истории.
Он был убит не в ходе запланированной операции спецназа, а в результате случайного столкновения с израильскими войсками в Рафахе на юге Газы.
На фотографии, сделанной на месте событий, Синвар лежит мертвый в форме среди руин здания, в которое попал израильский танк.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил солдат и ясно дал понять, что какой бы большой ни была победа, это не конец войны.
«Сегодня мы еще раз ясно дали понять, что происходит с теми, кто причиняет нам вред. Сегодня мы еще раз показали миру победу добра над злом. Но война, мои дорогие, еще не окончена. Она трудна, и она дорого нам обходится», - сказал он.
«Нам еще предстоит преодолеть большие испытания. Нам нужны выносливость, единство, мужество и стойкость. Вместе мы будем сражаться, и вместе - с божьей помощью - мы победим».
Нетаньяху и подавляющее большинство израильтян, поддерживающих войну в Газе, нуждались в этой победе.
Биньямин Нетаньяху много раз повторял главные цели войны — уничтожение ХАМАС как военной и политической силы и возвращение израильских заложников домой.
Ни то, ни другое не было достигнуто, несмотря на продолжающуюся более года войну, в результате которой погибло не менее 42 тысяч палестинцев, а большая часть Газы лежит в руинах.
Оставшиеся в плену боевиков заложники до сих пор не освобождены, а ХАМАС продолжает сражаться и иногда убивает израильских солдат.
Убийство Синвара было победой, которую хотел Израиль. Но пока Нетаньяху не сможет заявить, что другие цели войны достигнуты, она, как говорит и он сам, будет продолжаться.
Яхья Синвар родился в 1962 году в лагере беженцев в Хан-Юнисе в секторе Газа. Ему было пять лет, когда город был захвачен Израилем в ходе Шестидневной войны.
Его семья была среди более чем 700 тысяч палестинцев, которые бежали или были изгнаны из своих домов израильскими войсками во время войны 1948 года, в результате которой Израиль обрел независимость.
Его семья переехала в Хан-Юнис из города, который сейчас известен как Ашкелон - он находится недалеко от северной границы сектора Газа.
В 20 лет Синвар был осужден израильскими властями за убийство четырех палестинских информаторов.
За 22 года в тюрьме он выучил иврит, изучил своего врага и считал, что понял, как с ним бороться.
Его пребывание в тюрьме означало, что у Израиля были записи его визитов к стоматологу и образец ДНК, которые могли помочь опознать его тело.
Синвар был освобожден в числе более чем тысячи палестинских заключенных, которых обменяли в 2011 году на одного израильского солдата Гилада Шалита.
7 октября прошлого года в тщательно спланированной серии атак на Израиль Синвар и его боевики нанесли Израилю крупнейшее поражение в истории - и коллективную травму, которая глубоко ощущается до сих пор.
Убийство около 1200 израильтян, захват заложников и празднование врагами этих событий напомнили многим израильтянам о Холокосте.
Собственный опыт Синвара в участии в обмене пленными, должно быть, убедил его в ценности захвата заложников.
В Тель-Авиве семьи оставшихся в плену ХАМАС израильтян (это 101 человек, но израильские власти говорят, что половина из них, возможно, уже мертва) снова собрались на площади, где они собирались в течение года, призывая израильское правительство начать переговоры, чтобы вернуть своих родных домой.
Эйнав Зангаукер, мать одного из заложников по имени Матан, обратилась к премьер-министру Израиля: «Нетаньяху, не хороните заложников. Идите сейчас к посредникам и общественности и изложите новую израильскую инициативу».
«Для моего Матана и остальных заложников в туннелях в Газе время истекло. У вас есть фотографии вашей победы. Теперь заключите сделку!»
«Если Нетаньяху не воспользуется моментом и не изложит новую израильскую инициативу - даже ценой прекращения войны - это означает, что он решил бросить заложников, чтобы продлить войну и укрепить свою власть. Мы не сдадимся, пока все не вернутся».
Многие израильтяне считают, что Нетаньяху хочет продлить войну в Газе, чтобы отсрочить день расплаты за свою роль в провалах в сфере безопасности, которые позволили Синвару и его бойцам ворваться в Израиль, и, возможно, отложить на неопределенный срок возобновление судебного процесса по серьезным обвинениям премьера в коррупции.
Он отрицает эти обвинения, настаивая на том, что только то, что он называет «полной победой» над ХАМАС, восстановит безопасность Израиля.
Би-би-си, как и другим новостным организациям, не позволено пересекать границу сектора Газа, за исключением редких и контролируемых военными поездок.
В руинах Хан-Юниса, родины Синвара, палестинцы, у которых местные корреспонденты по просьбе Би-би-си брали интервью, были настроены непреклонно. Они говорили, что война будет продолжаться.
«Эта война не зависит ни от Синвара, ни от Хании или Машаля, ни от какого-либо лидера или чиновника», - сказал доктор Рамадан Фарис.
«Это война на уничтожение против палестинского народа, как мы все знаем и понимаем. Проблема гораздо глубже, чем Синвар или кто-либо еще».
«Они преследуют не только нас. Они хотят весь Ближний Восток. Они воюют в Ливане, Сирии и Йемене. Это война между нами и евреями, которая длится с 1919 года, более 100 лет», - говорит Аднан Ашур.
Война в Газ продолжается. Как сообщается, 25 палестинцев были убиты в ходе рейда на севере анклава.
Израиль заявил, что удар пришелся по командному центру ХАМАС. Врачи в местной больнице сказали, что десятки раненых, которых они лечили, были мирными жителями.
Доставка гуманитарной помощи с воздуха возобновилась после того, как США заявили, что Израиль должен разрешить ввоз большего количества продуктов и гуманитарной помощи в Газу.