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Возмутительно Юные вандалы продолжают крушить сиденья автобусов

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Бесчинству юных вандалов пора положить конец.
Бесчинству юных вандалов пора положить конец. Фото: Margus Haav

С началом каждого учебного года в Вильяндимаа активизируются юные вандалы, которые ломают и режут сиденья в автобусах. Нынешний год не стал исключением.

В то же время, как рассказывает Каупо Хауканымм, руководитель местного отделения компании Atko Group, обслуживающей автобусные линии в Вильяндимаа, в этом году вандалы бесчинствуют в автобусах менее активно.

«У нас в автобусах есть камеры, и в прошлом году мы передали эти материалы в полицию, - сообщает Хауканымм. - На записях с камер видны лица, а также всё, что творят хулиганы. Молодые люди либо не замечают камер, либо забывают о них. Но мы не стали их искать сами, а предоставили заниматься этим полиции».

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