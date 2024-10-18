Возмутительно Юные вандалы продолжают крушить сиденья автобусов

В то же время, как рассказывает Каупо Хауканымм, руководитель местного отделения компании Atko Group, обслуживающей автобусные линии в Вильяндимаа, в этом году вандалы бесчинствуют в автобусах менее активно.

«У нас в автобусах есть камеры, и в прошлом году мы передали эти материалы в полицию, - сообщает Хауканымм. - На записях с камер видны лица, а также всё, что творят хулиганы. Молодые люди либо не замечают камер, либо забывают о них. Но мы не стали их искать сами, а предоставили заниматься этим полиции».