Возможно и такое: суп стоит один евро, второе блюдо – два с половиной евро

Но все это чистая правда: столовая Тартуского попечительского центра психического здоровья на улице Пуйестеэ уже почти год открыта не только для своих клиентов, но и для других горожан, и число посетителей увеличивается с каждым месяцем. За причиной далеко ходить не надо: например, в этот вторник на обед были щи из свежей капусты, которые можно было купить за евро, большую тарелку супа - за два евро. Блюдо дня на следующий день - шницель с гарниром - стоило всего два с половиной евро.