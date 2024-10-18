В Тарту на улице Пуйестеэ многие уже заметили вывеску столовой с удивительно доступными в нынешних реалиях ценами. В такую стоимость блюд даже трудно поверить.
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Возможно и такое: суп стоит один евро, второе блюдо – два с половиной евро
Но все это чистая правда: столовая Тартуского попечительского центра психического здоровья на улице Пуйестеэ уже почти год открыта не только для своих клиентов, но и для других горожан, и число посетителей увеличивается с каждым месяцем. За причиной далеко ходить не надо: например, в этот вторник на обед были щи из свежей капусты, которые можно было купить за евро, большую тарелку супа - за два евро. Блюдо дня на следующий день - шницель с гарниром - стоило всего два с половиной евро.
Цены низкие, поскольку центр должен считаться с их клиентами – с людьми, у которых небольшие доходы, пояснила руководитель Тартуского попечительского центра психического здоровья Марика Аан, которая раздавала в среду суп в столовой.