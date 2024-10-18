Страны ЕС добиваются «решительных действий» для ускорения высылки нелегальных мигрантов. В декларации саммита ЕС говорится, что РФ и Беларуси нельзя позволять «злоупотреблять нашими ценностями, включая право на убежище».
Страны ЕС призывают срочно принять новые правила депортации
Страны Евросоюза выступают за срочное принятие новых правил, направленных на ускорение процедуры депортации мигрантов.
В посвященном вопросам миграции разделе декларации саммита ЕС, опубликованной в Брюсселе в четверг, 17 октября, указывается, что Европейский Союз «призывает к решительным действиям на всех уровнях» для облегчения и ускорения высылки нелегальных мигрантов.
Лидеры стран ЕС также подтвердили свою решимость бороться с использованием иммиграции в политических целях и защищать внешние границы ЕС «всеми доступными средствами и с уважением к европейскому и международному праву».
В декларации подчеркивается, что нельзя позволять России, Беларуси и другим странам «злоупотреблять нашими ценностями, включая право на убежище, и подрывать наши демократии». Европейский совет выразил солидарность с Польшей и другими государствами, столкнувшимися с этими проблемами.
В декларации саммита также подчеркивается, что «исключительные ситуации требуют соответствующих мер».
Борьба с нелегальной миграцией не должна мешать притоку квалифицированных работников Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул, что «незаконная миграция должна быть сокращена».
В то же время, по мнению Шольца, ЕС должен оставаться открытым для необходимой иммиграции квалифицированной рабочей силы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) ранее объявила о разработке нового законопроекта, направленного на ужесточение существующих директив и правил в этой сфере.
В опубликованном перед саммитом письме к государствам - членам ЕС фон дер Ляйен пояснила, что документ будет содержать «четкие обязательства по сотрудничеству в отношении высылаемых лиц» и должен «эффективно упорядочить процесс» отправки нелегалов на родину.
В кулуарах саммита глава итальянского правительства Джорджа Мелони встретилась с лидерами нескольких стран, в том числе Австрии, Венгрии и Польши, чтобы рассказать о таком «прагматичном решении», как перенос депортационного центра в Албанию.
Во встрече с Мелони не приняли участие ни Олаф Шольц, ни президент Франции Эмманюэль Макрон.
Оба они ранее выражали скептическое отношение к размещению депортационных центров в Албании и других третьих странах, передает агентство AFP.