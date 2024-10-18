Страны ЕС призывают срочно принять новые правила депортации

Страны Евросоюза выступают за срочное принятие новых правил, направленных на ускорение процедуры депортации мигрантов.

В посвященном вопросам миграции разделе декларации саммита ЕС, опубликованной в Брюсселе в четверг, 17 октября, указывается, что Европейский Союз «призывает к решительным действиям на всех уровнях» для облегчения и ускорения высылки нелегальных мигрантов.

Лидеры стран ЕС также подтвердили свою решимость бороться с использованием иммиграции в политических целях и защищать внешние границы ЕС «всеми доступными средствами и с уважением к европейскому и международному праву».

В декларации подчеркивается, что нельзя позволять России, Беларуси и другим странам «злоупотреблять нашими ценностями, включая право на убежище, и подрывать наши демократии». Европейский совет выразил солидарность с Польшей и другими государствами, столкнувшимися с этими проблемами.

В декларации саммита также подчеркивается, что «исключительные ситуации требуют соответствующих мер».

Борьба с нелегальной миграцией не должна мешать притоку квалифицированных работников Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул, что «незаконная миграция должна быть сокращена».

В то же время, по мнению Шольца, ЕС должен оставаться открытым для необходимой иммиграции квалифицированной рабочей силы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) ранее объявила о разработке нового законопроекта, направленного на ужесточение существующих директив и правил в этой сфере.

В опубликованном перед саммитом письме к государствам - членам ЕС фон дер Ляйен пояснила, что документ будет содержать «четкие обязательства по сотрудничеству в отношении высылаемых лиц» и должен «эффективно упорядочить процесс» отправки нелегалов на родину.

В кулуарах саммита глава итальянского правительства Джорджа Мелони встретилась с лидерами нескольких стран, в том числе Австрии, Венгрии и Польши, чтобы рассказать о таком «прагматичном решении», как перенос депортационного центра в Албанию.

Во встрече с Мелони не приняли участие ни Олаф Шольц, ни президент Франции Эмманюэль Макрон.

Оба они ранее выражали скептическое отношение к размещению депортационных центров в Албании и других третьих странах, передает агентство AFP.