Имейте в виду! Маклер: «Даже пара тысяч евро может сорвать сделку купли-продажи квартиры»

«Особенно большое количество предложений и жесткая конкуренция наблюдаются в спальных районах. Времени у покупателей предостаточно, и они активно торгуются, сбивая цены. Если им не удается добиться снижения стоимости до желаемого уровня, то они переходят в соседний дом, продолжая торговаться уже там, и рано или поздно кто-то все же уступает в цене», - объяснил маклер Pindi Kinnisvara Антон Новиков.

«В данном случае мы говорим не о десятках тысяч евро. Я могу привести достаточно примеров, когда неуступчивый собственник недвижимости упускал верного покупателя, поскольку просто не верил, что, например, отказ снизить цену с 95 000 евро до 93 000 может действительно означать потерю покупателя. Совершенно очевидно, что позднее будет крайне сложно вновь привлечь внимание этого покупателя к тому же объекту, поскольку тот уже нацелился на другой объект недвижимости, который ему понравился и где ему могут сделать бОльшую скидку», - добавил маклер.