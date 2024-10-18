Опрос, проведенный по заказу Института финансов Swedbank, показывает, что всё больше жителей Эстонии относят себя к среднему классу. При этом лишь 18 процентов жителей довольны своими доходами.
«К сожалению, приходится констатировать, что только каждый пятый житель Эстонии доволен своими доходами. 38 процентов неудовлетворены своими доходами, и такие результаты дают предприятиям и политикам ценную дополнительную информацию, помогая им лучше понять потребительские привычки людей и потребности в доходах», - отметила руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийз Яэгер.
При этом десять процентов респондентов по десятибалльной шкале оценили свою удовлетворенность на один балл, а три процента - на десять баллов.
«Удовлетворенность коррелирует с доходом участников исследования», - пояснила Яэгер. 36 процентов респондентов зарабатывают до 1100 евро, 33 процента - от 1101 до 2000 евро, 19 процентов - более 2000 евро чистого дохода в месяц, а 12 процентов не имели дохода или не хотели его раскрывать. Почти половина респондентов (49 процентов) отнесли себя к среднему классу.
В последние годы мнение людей о принадлежности к среднему классу изменилось. Если в 2022 году участники исследования думали, что для того, чтобы принадлежать к среднему классу, нужно в среднем зарабатывать не менее 1884 евро в месяц, то сейчас эта цифра выросла до 2100 евро. Это указывает на возросшие ожидания, поскольку стоимость жизни также выросла.
«Желание зарабатывать больше выражено и среди тех, кто считает себя принадлежащим к среднему классу. В частности, 23 процента людей, относящих себя к среднему классу, не удовлетворены своими доходами», - добавила руководитель института.
По данным Департамента статистики, среднемесячная нетто-зарплата во втором квартале 2024 года составила 1577 евро, медианная нетто-зарплата во втором квартале этого года составила 1345 евро. Для сравнения, во втором квартале 2022 года средняя чистая зарплата составляла 1347 евро, а медианная чистая зарплата – 1138 евро.
Для более крупных покупок накоплений нет
Хотя доходы людей, причисляющих себя к среднему классу, с годами увеличились, цены на товары также выросли, и по-прежнему необходимо прилагать усилия для осуществления более крупных покупок.
Опрос показывает, что каждый четвертый (26 процентов) респондент может позволить себе большую финансовую свободу, особенно богатые/высший средний класс, а также каждый третий представитель среднего класса. Однако большинству (57 процентов) населения, включая тех, кто причисляет себя к среднему классу, для осуществления более крупных покупок необходимо откладывать деньги. Лишь три процента может позволить себе более роскошные вещи, например, брендовую одежду или новый автомобиль, и только один процент опрошенных вообще не имеет финансовых ограничений.
«Хотя мы можем констатировать, что по сравнению с результатами опроса, проведенного в 2022 году, количество людей, относящих себя к бедным, сократилось на четыре процентных пункта, беспокоит тот факт, что два процента респондентов характеризуя свое домохозяйство, отмечают, что зачастую денег не хватает даже на еду, а 16 процентов утверждают, что средств хватает только на самые важные нужды», - подчеркнула Яэгер.
Яэгер добавила, что для получения полной картины помимо отзывов людей следует учитывать и данные Департамента статистики. А именно, согласно последним показателям, число людей, живущих в абсолютной бедности, фактически выросло. В 2022 году три с половиной процента населения Эстонии жили в абсолютной бедности и 22,5 процента в относительной бедности.
Опрос по заказу Института финансов Swedbank был проведен Norstat в июне 2024 года. В исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте от 15 до 74 лет.