Для более крупных покупок накоплений нет

Хотя доходы людей, причисляющих себя к среднему классу, с годами увеличились, цены на товары также выросли, и по-прежнему необходимо прилагать усилия для осуществления более крупных покупок.

Опрос показывает, что каждый четвертый (26 процентов) респондент может позволить себе большую финансовую свободу, особенно богатые/высший средний класс, а также каждый третий представитель среднего класса. Однако большинству (57 процентов) населения, включая тех, кто причисляет себя к среднему классу, для осуществления более крупных покупок необходимо откладывать деньги. Лишь три процента может позволить себе более роскошные вещи, например, брендовую одежду или новый автомобиль, и только один процент опрошенных вообще не имеет финансовых ограничений.

Фото: swedbank

«Хотя мы можем констатировать, что по сравнению с результатами опроса, проведенного в 2022 году, количество людей, относящих себя к бедным, сократилось на четыре процентных пункта, беспокоит тот факт, что два процента респондентов характеризуя свое домохозяйство, отмечают, что зачастую денег не хватает даже на еду, а 16 процентов утверждают, что средств хватает только на самые важные нужды», - подчеркнула Яэгер.

Яэгер добавила, что для получения полной картины помимо отзывов людей следует учитывать и данные Департамента статистики. А именно, согласно последним показателям, число людей, живущих в абсолютной бедности, фактически выросло. В 2022 году три с половиной процента населения Эстонии жили в абсолютной бедности и 22,5 процента в относительной бедности.

Опрос по заказу Института финансов Swedbank был проведен Norstat в июне 2024 года. В исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте от 15 до 74 лет.