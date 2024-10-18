Эксперимент Каштаны вместо порошка - сэкономим на стирке?

Узнав о том, что самые обычные каштаны можно использовать для стирки белья вместо мыльных орехов, продающихся в эко-магазинах, журналистка Maa Elu Кадри Суурмяги решила провести эксперимент собственноручно .

Сапонин, содержащийся в каштанах, действует как мыло, поэтому каштаны в этом плане аналогичны мыльным орехам. Говорят, каштанами особенно хорошо стирать шерстяные вещи, тогда они становятся удивительно мягкими.