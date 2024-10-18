Сейчас самое время навести порядок в холодильнике и морозилке, разморозить и вымыть их, чтобы освободить место для заготовок на зиму.
Мифология домашнего хозяйства: вы думали, что холодильник достаточно только разморозить?
Тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар развенчивает наиболее распространенные мифы, связанные с чисткой холодильника.
Холодильник и морозильник можно чистить не выключая
Может показаться, что при уборке проще не отключать холодильник, но первым делом его все же нужно выключить из розетки. Это не только экономит энергию, но и позволяет полностью удалить лед и влагу, а также избежать возможных связанных с электричеством несчастных случаев.
Уплотнители дверей чистить не нужно
Именно уплотнители дверей холодильника – идеальное место для размножения бактерий и плесени, поскольку там часто скапливается влага и остатки пищи. Если их регулярно не чистить, они могут потерять эластичность, что приведет к другим проблемам: например, двери станут закрываться неплотно, из-за чего холодильник будет потреблять больше энергии.
Для чистки холодильника лучше всего использовать сильные химические средства
На самом деле сильные химические чистящие средства могут оставлять запахи, которые потом впитываются в продукты. Поэтому более безопасным и эффективным вариантом будет простая мыльная вода или раствор уксуса (1 часть уксуса на 3 части воды). Пищевая сода – также отличное натуральное чистящее средство, удаляющее пятна и нейтрализующее запахи.
Лед в холодильнике поддерживает его чистоту
В холодильнике – и особенно в морозилке – действительно может образовываться наледь, но бактерии способны размножаться и там. Поскольку в холодильнике присутствует влага, это может привести к появлению плесени, размножению бактерий и неприятным запахам – независимо от температуры. Поэтому холодильник нужно регулярно чистить и обязательно проверять хранящиеся в нем продукты.
Холодильник очищается сам, если его регулярно размораживать
К сожалению, это не так. Размораживание действительно помогает удалить лед и повысить энергоэффективность морозилки, но это не значит, что холодильник от этого становится чистым. При размораживании важно дать холодильнику самостоятельно оттаять, а при необходимости можно удалять лед чем-то неострым, чтобы не повредить внутреннюю часть устройства. Если морозилка отключена от сети, ускорить процесс разморозки можно с помощью фена.
Чистить холодильник раз в год вполне достаточно
Все же рекомендуется чистить холодильник чаще, чем раз в год. Делать это стоит хотя бы раз в пару месяцев, чтобы избежать накопления бактерий, остатков пищи и неприятных запахов. Регулярная уборка обеспечивает гигиеничность и эффективность работы холодильника.
Внутренние поверхности холодильника не нужно вытирать насухо
Холодильник и морозилка – места скопления влаги, и после чистки очень важно вытирать их внутренние поверхности. Влага является средой для роста бактерий и плесени, поэтому сушка так же важна, как и чистка.
Пищевая сода внутри холодильника очищает его
Пищевая сода – отличный поглотитель запахов, но она не очищает холодильник. Холодильник все равно нужно чистить вручную, используя моющее средство и тряпку.
Герметичные упаковки продуктов предотвращают загрязнение холодильника
Герметичные упаковки помогают избежать протекания пищевых продуктов, но в холодильнике все равно могут скапливаться влага или кусочки пищи. Упаковки не защищают холодильник от грязи или бактерий полностью, и чистить его все равно необходимо.
Помимо поддержания гигиены, уборка холодильника – отличная возможность проверить содержимое всех банок – ничего ли не испортилось. Возможно, это вдохновит попробовать новый рецепт, использовав остатки продуктов и освободив в итоге место в холодильнике.