Мифология домашнего хозяйства: вы думали, что холодильник достаточно только разморозить?

Тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар развенчивает наиболее распространенные мифы, связанные с чисткой холодильника.

Холодильник и морозильник можно чистить не выключая

Может показаться, что при уборке проще не отключать холодильник, но первым делом его все же нужно выключить из розетки. Это не только экономит энергию, но и позволяет полностью удалить лед и влагу, а также избежать возможных связанных с электричеством несчастных случаев.

Уплотнители дверей чистить не нужно

Именно уплотнители дверей холодильника – идеальное место для размножения бактерий и плесени, поскольку там часто скапливается влага и остатки пищи. Если их регулярно не чистить, они могут потерять эластичность, что приведет к другим проблемам: например, двери станут закрываться неплотно, из-за чего холодильник будет потреблять больше энергии.

Для чистки холодильника лучше всего использовать сильные химические средства

На самом деле сильные химические чистящие средства могут оставлять запахи, которые потом впитываются в продукты. Поэтому более безопасным и эффективным вариантом будет простая мыльная вода или раствор уксуса (1 часть уксуса на 3 части воды). Пищевая сода – также отличное натуральное чистящее средство, удаляющее пятна и нейтрализующее запахи.

Лед в холодильнике поддерживает его чистоту