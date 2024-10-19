«Люди не знают истории»: у собравшихся в Синимяэ почтить память павших в боях 1944 года возник конфликт с полицией

В сентябре исполнилось 80 лет со дня Великого исхода, когда в 1944 году немецкая армия оставила территорию Эстонии и около ста тысяч человек бежали отсюда в страхе перед советскими оккупантами. Великий исход широко освещался в СМИ, однако о боях в Синимяэ, благодаря которым стало возможным покинуть Эстонию, практически никто и не вспомнил, рассказывает Kuuuurija.