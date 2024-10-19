«Люди не знают истории»: у собравшихся в Синимяэ почтить память павших в боях 1944 года возник конфликт с полицией

В сентябре исполнилось 80 лет со дня Великого исхода, когда в 1944 году немецкая армия оставила территорию Эстонии и около ста тысяч человек бежали отсюда в страхе перед советскими оккупантами. Великий исход широко освещался в СМИ, однако о боях в Синимяэ, благодаря которым стало возможным покинуть Эстонию, практически никто и не вспомнил, рассказывает Kuuuurija.
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В этих боях участвовали тысячи эстонцев, в немецкой форме противостоявших Красной армии. По оценкам, за месяц на пятикилометровом участке фронта погибло до 45 000 бойцов. Всего же, по разным оценкам, было убито или ранено 180 000 бойцов.
Поскольку Финский залив был заминирован и находился под полным контролем немецкого и финского флотов, враги не могли попасть в Эстонию через него, что дало возможность всем желающим организованно покинуть страну.