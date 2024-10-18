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Опасно Дети покуражились на территории солнечного парка – родители заплатят 12 тысяч евро

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Поврежденные солнечные батареи.
Поврежденные солнечные батареи. Фото: Viljandi politsei

Несколько недель назад в полицию поступило сообщение, что злоумышленники проникли на территорию солнечной электростанции ​​в Вильяндимаа и попортили дорогостоящее оборудование.

Как выяснила полиция, вандалами оказались дети. Их родителям придется теперь заплатить за причиненный ущерб порядка 12 тысяч евро.

По словам представителя Вильяндиской полиции Элерин Тетсманн, в парке солнечных батарей были повреждены панели, инверторы, камеры, порваны провода. Кроме того, вандалы попортили ограждение электростанции.

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