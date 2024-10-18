В субботу, 19 октября, с 9 до 12 часов будет произведен снос дымовой трубы бывшей котельной на улице Туру.
В субботу в Тарту произойдет знаковое событие, наблюдать за которым будет вся Эстония
Город Тарту объявил об этом событии заранее, чтобы, с одной стороны, привлечь внимание к новому этапу в развитии города, а с другой - обеспечить безопасность как самих работ по сносу, так и горожан, которые несомненно соберутся посмотреть на увлекательный процесс.
Дымовая труба бывшей котельной - одно из самых высоких сооружений в Эстонии.
В радиусе 200 метров вокруг дымовой трубы будет создана зона безопасности, нахождение посторонних лиц в которой строго запрещено. Зона безопасности также охватывает участок между рекой Эмайыги и каналом Анне.
Границы зоны будут обозначены сигнальными лентами, а за безопасностью и порядком будут следить охранники.
Участок улицы Туру временно перекроют, и движение будет перенаправлено. Просим следовать временным дорожным знакам. Движение на реке Эмайыги также будет приостановлено. Полеты дронов в районе проведения работ строго запрещены.
Наблюдать за сносом дымохода можно будет с пляжа на канале Анне, откуда открывается хороший вид на трубу.
На месте бывшей котельной планируется построить квартал «Катламяэ» с жилыми и коммерческими зданиями. Postimees будет вести прямую трансляцию с места события.