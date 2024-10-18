В субботу в Тарту произойдет знаковое событие, наблюдать за которым будет вся Эстония

Город Тарту объявил об этом событии заранее, чтобы, с одной стороны, привлечь внимание к новому этапу в развитии города, а с другой - обеспечить безопасность как самих работ по сносу, так и горожан, которые несомненно соберутся посмотреть на увлекательный процесс.

Дымовая труба бывшей котельной - одно из самых высоких сооружений в Эстонии.

Высота тартуской трубы - 90 метров. Сравнение с другими высотками Эстонии очень наглядно. Фото: Kalle Paas / Facebook

В радиусе 200 метров вокруг дымовой трубы будет создана зона безопасности, нахождение посторонних лиц в которой строго запрещено. Зона безопасности также охватывает участок между рекой Эмайыги и каналом Анне.

Границы зоны будут обозначены сигнальными лентами, а за безопасностью и порядком будут следить охранники.

Участок улицы Туру временно перекроют, и движение будет перенаправлено. Просим следовать временным дорожным знакам. Движение на реке Эмайыги также будет приостановлено. Полеты дронов в районе проведения работ строго запрещены.

Наблюдать за сносом дымохода можно будет с пляжа на канале Анне, откуда открывается хороший вид на трубу.

На месте бывшей котельной планируется построить квартал «Катламяэ» с жилыми и коммерческими зданиями. Postimees будет вести прямую трансляцию с места события.