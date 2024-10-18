БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В социальных сетях распространяется мошенническая реклама от имени SEB

Цель мошенников - получить данные клиента и затем совершить операции с его банковского счета. Предлагаемое вознаграждение за участие в опросе - это всего лишь уловка, и реальной выплаты за ответы на вопросы не происходит.

После нажатия на рекламу открывается поддельная страница, где сначала запрашивается имя пользователя для входа в интернет-банк. После ввода имени пользователя на телефон приходит уведомление от Smart-ID, где для подтверждения личности просят ввести код подтверждения PIN1.

Скриншот опроса, созданного мошенниками. Фото: SEB / Facebook

После ввода кода пользователя перенаправляют к опросу. Пока человек заполняет анкету, мошенники используют доступ к интернет-банку, полученный с помощью введенных данных и PIN1. Во время заполнения фальшивого опроса мошенники совершают операции с банковским счетом жертвы. Обещанного вознаграждения за участие в опросе не поступает, а позже клиент обнаруживает, что с его счета были произведены переводы на чужие счета.

SEB банк призывает сообщать о замеченной рекламе на адрес info@seb.ee и уведомлять платформу социальной сети о нарушении.