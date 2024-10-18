Жительница Пярнумаа, искавшая работу в интернете, стала жертвой мошенников и в результате потеряла более 12 тысяч евро.
Искала работу ⟩ Мошенники выманили у жительницы Пярнумаа тысячи евро
Идея доверчивой жительницы Пярнумаа состояла в том, чтобы найти в интернете какой-то приработок. Одно из предложений показалось ей весьма выгодным.
Чтобы подзаработать, соискателю требовался солидный стартовый капитал, однако это условие не вызвало у дамы никаких подозрений.
Мошенники также уговорили жертву установить на телефон приложение AnyDesk и от ее имени совершали различные транзакции.
Причиненный ущерб составил в общей сложности 12 100 евро.