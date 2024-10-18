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Искала работу Мошенники выманили у жительницы Пярнумаа тысячи евро

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Будьте осторожны: мошенники по-прежнему активны.
Будьте осторожны: мошенники по-прежнему активны. Фото: Aivar Aotäht / Sakala

Жительница Пярнумаа, искавшая работу в интернете, стала жертвой мошенников и в результате потеряла более 12 тысяч евро.

Идея доверчивой жительницы Пярнумаа состояла в том, чтобы найти в интернете какой-то приработок. Одно из предложений показалось ей весьма выгодным.

Чтобы подзаработать, соискателю требовался солидный стартовый капитал, однако это условие не вызвало у дамы никаких подозрений.

Мошенники также уговорили жертву установить на телефон приложение AnyDesk и от ее имени совершали различные транзакции.

Причиненный ущерб составил в общей сложности 12 100 евро.

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