Вандализм молодежи в общественном транспорте ставит под угрозу жизни людей

Основные инциденты происходят на маршруте Балтийский вокзал-Копли, где подростки нацелились на трамваи и их системы безопасности. Незаконно используются огнетушители, которые применяются в салоне трамваев, подростки катаются на сцепных устройствах и крышах трамваев, а также открывают двери во время движения. Их действия также включают нажатие кнопки экстренного торможения, прыжки перед движущимися трамваями и забрасывание трамваев яблоками.

Все это представляет серьезную угрозу как для самих подростков, так и для безопасности пассажиров. На попытки вмешаться подростки часто реагируют агрессивно, угрожая, в том числе, применением перцового баллончика.

Вандализм и повреждение средств безопасности стали серьезной проблемой, которая может помешать работе оперативных служб в чрезвычайных ситуациях и привести к авариям в дорожном движении. Кроме того, такие действия влекут за собой большие расходы на ремонт, которые ложатся на плечи налогоплательщиков.

Директор диспетчерского центра TLT Тармо Лай сообщил, что такое поведение недопустимо и угрожает всем пользователям общественного транспорта, включая самих вандалов.

Он отметил: «Перед школьными каникулами мы совместно с Муниципальной полицией Таллинна и Департаментом полиции и погранохраны примем более жесткие меры. Будут направлены дополнительные силы на улицы и в общественный транспорт, а также мы готовим доказательства для предъявления исков о возмещении ущерба. Мы уже выявили конкретных лиц и в пятницу, 18 октября, посетим школы в районе, чтобы разъяснить подросткам серьезность ситуации».

Лай подчеркнул важность безопасности, призвав молодежь к ответственному поведению, и призвал родителей и общественность сотрудничать, чтобы использование общественного транспорта было безопасным: «Если кто-либо заметит опасные действия или вандализм, просим немедленно сообщить в полицию по номеру 112».

Вице-мэр Кристьян Ярван, комментируя ситуацию, отметил: «Прискорбно, что такое поведение стало распространенным среди молодежи. Крайне важно, чтобы правоохранительные органы тесно сотрудничали, чтобы обеспечить безопасность. Общественный транспорт в Таллинне должен быть безопасным для всех».