Нарушивший ПДД знаменитый гонщик получил внушительный штраф

На втором спецучастке 11-километровой трассы Россель ехал в темпе лидеров, но во второй части отрезка на одном из левых поворотов вылетел за пределы трассы, ударился о стог сена и, вероятно, задел ограждение. Он каким-то чудом сумел опустить машину, стоявшую на двух колесах, вновь на шоссе, но лишь на три колеса – четвертое в результате столкновения ушло под машину.

В коротком комментарии, данном в конце заезда, француз сомневался, сможет ли продолжить гонку. Теперь судьи оштрафовали Росселя на 2000 евро за то, что после второго спецучастка француз нарушил правила в обычном дорожном движении.

«Экипаж №21 пересек двойную сплошную линию и обогнал автоколонну, а затем проигнорировал красный сигнал светофора и пересек перекресток, создав опасную ситуацию в городе Клатовы», - сообщили судьи, которые также в качестве доказательства показали представителю команды видеоматериалы.

Представитель команды Корали Барбассат заявила, что она не знала об инциденте и что подобное поведение их команды нельзя терпеть ни при каких обстоятельствах. Кроме того, она пообещала напомнить Росселю, о том, что ПДД необходимо соблюдать.