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ФОТО Комедия или трагедия? Подростки украли кассовый аппарат, но не смогли его открыть

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Воры не смогли открыть кассовый аппарат, поэтому он вместе с деньгами вернулся владельцу.
Воры не смогли открыть кассовый аппарат, поэтому он вместе с деньгами вернулся владельцу. Фото: Elmo Riig

Подростки, которые залезли в пункт приема тары на перекрестке Ямеяла вблизи Вильянди, в ночь на среду завладели кассовым аппаратом с 800 евро, но не смогли его открыть, и в тот же день касса была найдена и возвращена владельцу.

Владелец пункта приема тары Мярт Хеуэр сказал, что не видел большой угрозы со стороны воров, поскольку работает в одном и том же месте уже 20 лет и до сих пор в здание не пробирались незваные гости. Однако предприниматель застраховался от краж и установил камеры видеонаблюдения. Во многом благодаря им воры были пойманы.

Когда стекло было разбито, ворам оставалось только открыть дверь изнутри.
Когда стекло было разбито, ворам оставалось только открыть дверь изнутри. Фото: Elmo Riig
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