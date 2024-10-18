Подростки, которые залезли в пункт приема тары на перекрестке Ямеяла вблизи Вильянди, в ночь на среду завладели кассовым аппаратом с 800 евро, но не смогли его открыть, и в тот же день касса была найдена и возвращена владельцу.
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ФОТО ⟩ Комедия или трагедия? Подростки украли кассовый аппарат, но не смогли его открыть
Владелец пункта приема тары Мярт Хеуэр сказал, что не видел большой угрозы со стороны воров, поскольку работает в одном и том же месте уже 20 лет и до сих пор в здание не пробирались незваные гости. Однако предприниматель застраховался от краж и установил камеры видеонаблюдения. Во многом благодаря им воры были пойманы.