Эксперт: с чего начинается упадок региона и запустение малых городов Эстонии

«Люди по разным причинам переезжают из сельских регионов и малых городов, причинами переезда могут быть отсутствие работы, различных услуг, а в первую очередь - возможности образования для детей. Но все-таки это - лишь последствия», - отмечает партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.

«Если исключить некоторые монопоселения, которые зависели от одного крупного, но на сегодняшний день прекратившего свою деятельность работодателя, то за оттоком населения большинства малых поселений на самом деле стоит местное самоуправление и/или правительство страны», - признал Сооман.

Первый сигнал опасности

«Проанализируйте, насколько хорошо решен вопрос транспортного сообщения между небольшим населенным пунктом и крупными городами. Если местное самоуправление или государство начинает сокращать графики движения общественного транспорта, то свои денежные вложения стоит направить в иное место, если, конечно, речь не идет о приобретении летнего дома или о важной в эмоциональном плане инвестиции», – считает Сооман.

Для сохранения жизни в регионе многое могут сделать сами местные общины, однако если автобус здесь больше не останавливается, то вскоре исчезнет и все остальное, а цветущий идиллический малый городок станет следующей заброшенной и разрушающейся периферией, где неуклонно увеличивается свободный жилищный фонд.

«Если нет хорошего сообщения, то даже самые лучшие намерения и местные ресурсы не смогут найти применения, поскольку в основе экономической и социальной жизнеспособности любого поселения лежит свобода передвижения», – сказал он.

«При этом случается и обратный эффект: если вы видите, что транспортное сообщение того или иного района улучшается, расширяются дороги и строятся новые остановки, это означает, что деньги двигаются в направлении именно этого региона, и он начинает приобретать все большую ценность», – добавил Сооман.