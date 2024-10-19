Вы сами этого хотели, теперь терпите или переходите на грабли

Исполнительный директор Pindi Kinnisvarahaldus Рональд Тыниссон признает, что у операторов листодувок должны быть железные нервы. «Их оскорбляют, а порой им даже угрожают», – признался он.

«Некоторым не нравится рокот, начинающийся с раннего утра, а если листодувку включают, например, днем, то это доставляет беспокойство пожилым людям и семьям, в которых дети остаются дома. Ситуации, при которой все были бы довольны, в принципе, не существует», – подчеркнул Тыниссон.

«Каждый год мы повторяем как попугаи: обслуживающие фирмы вовсе не отдают предпочтение листодувкам. Работа с этим инструментом – это тяжелый физический труд, а издаваемый им громкий шум вреден, в первую очередь, не для жильцов окружающих домов, а для работающих с машинами людей, поскольку листодувка, образно говоря, все время грохочет у них возле самого уха», – пояснил Тыниссон.

«А поскольку сбор листьев листодувкой обходится заказчику в несколько раз дешевле и выполняется быстрее, чем работа граблями и прочими инструментами, то в действительности выбор в пользу листодувки сделали сами жильцы дома, заказав услугу прямо под свои окна. Другими крупными заказчиками являются, безусловно, местные самоуправления», – добавил он.