Экстренные меры для защиты границ Эстонии и других граничащих с Россией стран обсуждает руководство ЕС

«России и Беларуси, или любой другой стране, нельзя позволять злоупотреблять нашими ценностями, включая право на убежище, и подрывать наши демократии. Европейский совет выражает свою солидарность с Польшей и государствами-членами, сталкивающимися с этими вызовами. Исключительные ситуации требуют соответствующих мер», - гласит один из пунктов выводов Европейского совета по итогам обсуждений, который прошли 17 октября в Брюсселе.

Европейский совет напоминает о своей решимости обеспечить эффективный контроль внешних границ ЕС всеми доступными средствами.

«Граничащие с Россией и Беларусью страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

14 октября стало известно, что Еврокомиссия готовит законопроект, связанный с изменением правил отправки на родину мигрантов, не имеющих права на пребывание в Евросоюзе. Об этом сказано в письме Урсулы фон дер Ляйен в адрес государств ЕС.

Читайте также За рубежом Страны ЕС призывают срочно принять новые правила депортации

Ожидается, что законопроект будет содержать «четкие обязательства по сотрудничеству в отношении высылаемых лиц» и должен «эффективно упорядочить процесс» отправки нелегалов на родину, цитирует DW.

Евросоюзу «нужны новые правовые рамки», чтобы повысить эффективность своих действий. Страны должны создать «уровень гармонизации и доверия, чтобы каждое государство - член ЕС признавало решение другого».

Это позволит гарантировать, что «мигранты, в отношении которых в одной стране было принято решение о возвращении их на родину, не смогут воспользоваться лазейками в системе, чтобы избежать депортации, находясь в другой стране ЕС», подчеркивает глава Еврокомиссии.

Граница Финляндии с Россией остается полностью закрытой уже почти год. Решение финские власти объясняли управляемым Россией потоком нелегальных мигрантов.

Ранее возобновление паспортного контроля на границах с другими странами ЕС ввели власти ФРГ и Норвегии.