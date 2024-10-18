Власти ЕС прорабатывают меры, которые могут принимать государства, граничащие с РФ и Беларусью для охраны своих границ. Об этом сказано в документе Еврокомиссии по итогам заседания Европейского совета. В случае принятия новых правил мигранты, получившие отказ в одной из стран ЕС, не смогут просить защиту в других странах Европейского союза.
Экстренные меры для защиты границ Эстонии и других граничащих с Россией стран обсуждает руководство ЕС
«России и Беларуси, или любой другой стране, нельзя позволять злоупотреблять нашими ценностями, включая право на убежище, и подрывать наши демократии. Европейский совет выражает свою солидарность с Польшей и государствами-членами, сталкивающимися с этими вызовами. Исключительные ситуации требуют соответствующих мер», - гласит один из пунктов выводов Европейского совета по итогам обсуждений, который прошли 17 октября в Брюсселе.
Европейский совет напоминает о своей решимости обеспечить эффективный контроль внешних границ ЕС всеми доступными средствами.
«Граничащие с Россией и Беларусью страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
14 октября стало известно, что Еврокомиссия готовит законопроект, связанный с изменением правил отправки на родину мигрантов, не имеющих права на пребывание в Евросоюзе. Об этом сказано в письме Урсулы фон дер Ляйен в адрес государств ЕС.
Ожидается, что законопроект будет содержать «четкие обязательства по сотрудничеству в отношении высылаемых лиц» и должен «эффективно упорядочить процесс» отправки нелегалов на родину, цитирует DW.
Евросоюзу «нужны новые правовые рамки», чтобы повысить эффективность своих действий. Страны должны создать «уровень гармонизации и доверия, чтобы каждое государство - член ЕС признавало решение другого».
Это позволит гарантировать, что «мигранты, в отношении которых в одной стране было принято решение о возвращении их на родину, не смогут воспользоваться лазейками в системе, чтобы избежать депортации, находясь в другой стране ЕС», подчеркивает глава Еврокомиссии.
Граница Финляндии с Россией остается полностью закрытой уже почти год. Решение финские власти объясняли управляемым Россией потоком нелегальных мигрантов.
Ранее возобновление паспортного контроля на границах с другими странами ЕС ввели власти ФРГ и Норвегии.
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