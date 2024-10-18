Власти ЕС прорабатывают меры, которые могут принимать государства, граничащие с РФ и Беларусью для охраны своих границ. Об этом сказано в документе Еврокомиссии по итогам заседания Европейского совета. В случае принятия новых правил мигранты, получившие отказ в одной из стран ЕС, не смогут просить защиту в других странах Европейского союза.
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Руководство ЕС обсуждает экстренные меры для защиты границ Эстонии и других соседствующих с Россией стран
«России и Беларуси или любой другой стране нельзя позволять злоупотреблять нашими ценностями, включая право на убежище, и подрывать наши демократии. Европейский совет выражает свою солидарность с Польшей и государствами-членами, сталкивающимися с этими вызовами. Исключительные ситуации требуют соответствующих мер», - гласит один из пунктов выводов Европейского совета по итогам обсуждений, который прошли 17 октября в Брюсселе.
Европейский совет напоминает о своей решимости обеспечить эффективный контроль внешних границ ЕС всеми доступными средствами.
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