Руководство ЕС обсуждает экстренные меры для защиты границ Эстонии и других соседствующих с Россией стран

Власти ЕС прорабатывают меры, которые могут принимать государства, граничащие с РФ и Беларусью для охраны своих границ. Об этом сказано в документе Еврокомиссии по итогам заседания Европейского совета. В случае принятия новых правил мигранты, получившие отказ в одной из стран ЕС, не смогут просить защиту в других странах Европейского союза.