В предыдущие годы количество водителей, пойманных в Вирумаа в состоянии наркотического опьянения, составляло около двадцати человек ежегодно. Нынешний год еще не закончился, однако задержано уже более ста нарушителей, и эта цифра растет.
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В Вирумаа резко выросло число водителей, пойманных под воздействием наркотиков
Полиция Вирумаа в целом стала уделять значительно больше внимания выявлению водителей в состоянии наркотического опьянения – отчасти этим и объясняется столь внушительный статистический рост.
Больше ресурсов полиции направляется на поимку водителей «под кайфом», для сотрудников также были проведены соответствующие тренинги.