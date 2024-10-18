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В Вирумаа резко выросло число водителей в состоянии наркотического опьянения

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Полицейская проверка на шоссе (иллюстративное фото).
Полицейская проверка на шоссе (иллюстративное фото). Фото: Mihkel Maripuu

В предыдущие годы количество водителей, пойманных в Вирумаа в состоянии наркотического опьянения, составляло около двадцати человек ежегодно. Нынешний год еще не закончился, однако задержано уже более ста нарушителей, и эта цифра растет.

Полиция Вирумаа в целом стала уделять значительно больше внимания выявлению водителей в состоянии наркотического опьянения – отчасти этим и объясняется столь внушительный статистический рост.

Больше ресурсов полиции направляется на поимку водителей «под кайфом», для сотрудников также были проведены соответствующие тренинги.

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