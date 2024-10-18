Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) заявил инициаторам вотума недоверия, что атмосфера на заседании Рийгикогу в среду оставляла желать лучшего, и что его выступления и содержательные ответы почти не встретили аргументированного отклика.
Лиги о тех, кто угрожает ему вотумом недоверия: если спрашивающий называет отвечающего ископаемым, тон уже задан
Депутаты от Центристской партии и EKRE считают, что из-за недопустимых высказываний министра на первом чтении государственного бюджета необходимо начать консультации с другими оппозиционными партиями для выражения ему вотума недоверия.
Лиги назвал необычным то, что ему никогда раньше не выносили вотум недоверия, хотя его присутствие всегда было проблемой для оппозиции.
«Причина сейчас, конечно, вероломная - “высказывания”. Те, кто использует это слово, не замечают его иронии: можно что угодно думать, но произносить это вслух запрещено, потому что это мешает существованию», - сказал Лиги, добавив, что он предпочитает говорить прямо.
«И то, что в Рийгикогу занимаются пустыми разговорами по вопросам государственных финансов за высокую зарплату, я многократно заявлял еще будучи депутатом с 1990-х годов. Я инициировал также изменения в законах, которые снижают риск пустословия для госфинансов, и эти изменения были приняты. Однако проблема не исчезла и последние восемь лет финансовая ситуация ухудшалась.
Говорили пустые слова, занимались замещающей деятельностью, игнорировали проблемы бюджетной политики, продавливая чрезмерные расходы и торгуясь за партийные интересы», - повторил он.
Лиги заявил, что в бюджете на 2025 год в итоге предусмотрены сокращения, повышение налогов и дефицит, который едва позволит Эстонии соблюсти свои собственные внутренние и европейские бюджетные правила. «Первое чтение только подтвердило мои слова, и я не собираюсь отказываться от них только потому, что теперь я министр».
Он описал, что атмосфера на этой неделе в зале Рийгикогу оставляла желать лучшего, и отметил, что его выступления и ответы практически не встретили содержательных аргументов. По словам Лиги, исключением стала партия «Отечество», которая в основном вела себя вежливо и при необходимости извинялась.
«Но из вопросов от Центристской партии и EKRE, возможно, только два или три касались бюджета. Подавляющее большинство начиналось с обвинений в мой адрес, лжи или издевок. Меня многократно просили прокомментировать “высказывания” третьих лиц, что не имеет ко мне никакого отношения, так как я даже не знаю, о чем идет речь. В таких условиях невозможно сосредоточиться на содержательных ответах, когда сначала приходится разбираться с потоком слов и гадать, был ли вообще задан вопрос», - сказал Лиги.
«Когда спрашивающий начинает с того, что называет отвечающего "ископаемым", при том, что сам находится на закате молодости, а рядом сидит супруга, намного старше отвечающего, тон уже задан. Особенно когда отвлекают бесконечными гримасами», - добавил министр финансов.
«Если другая сторона зала постоянно повторяет, что я якобы сказал, что голоден, потому что у меня маленькая зарплата, это ведь не дебаты по бюджету и не желание что-то обсудить. А когда мне в седьмой раз приписывают слова о том, что я назвал кого-то глупым, хотя я этого ни разу не говорил, что подтверждается в стенограмме, это не является доказательством, что роль Рийгикогу в бюджетном процессе должна возрасти».
«И я даже не отвечал на все, например, когда одним из самых громких обвинителей был человек, который, будучи сам министром, называл Рийгикогу "умершим мозгом" и "тупоголовыми"», - добавил Лиги.
Он заявил, что он не оскорблял, не клеветал и не лгал: «Я всегда требовал содержательных ответов, независимо от должности».