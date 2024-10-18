Лиги о тех, кто угрожает ему вотумом недоверия: если спрашивающий называет отвечающего ископаемым, тон уже задан

Он описал, что атмосфера на этой неделе в зале Рийгикогу оставляла желать лучшего, и отметил, что его выступления и ответы практически не встретили содержательных аргументов. По словам Лиги, исключением стала партия «Отечество», которая в основном вела себя вежливо и при необходимости извинялась.

«Но из вопросов от Центристской партии и EKRE, возможно, только два или три касались бюджета. Подавляющее большинство начиналось с обвинений в мой адрес, лжи или издевок. Меня многократно просили прокомментировать “высказывания” третьих лиц, что не имеет ко мне никакого отношения, так как я даже не знаю, о чем идет речь. В таких условиях невозможно сосредоточиться на содержательных ответах, когда сначала приходится разбираться с потоком слов и гадать, был ли вообще задан вопрос», - сказал Лиги.

«Когда спрашивающий начинает с того, что называет отвечающего "ископаемым", при том, что сам находится на закате молодости, а рядом сидит супруга, намного старше отвечающего, тон уже задан. Особенно когда отвлекают бесконечными гримасами», - добавил министр финансов.

«Если другая сторона зала постоянно повторяет, что я якобы сказал, что голоден, потому что у меня маленькая зарплата, это ведь не дебаты по бюджету и не желание что-то обсудить. А когда мне в седьмой раз приписывают слова о том, что я назвал кого-то глупым, хотя я этого ни разу не говорил, что подтверждается в стенограмме, это не является доказательством, что роль Рийгикогу в бюджетном процессе должна возрасти».

«И я даже не отвечал на все, например, когда одним из самых громких обвинителей был человек, который, будучи сам министром, называл Рийгикогу "умершим мозгом" и "тупоголовыми"», - добавил Лиги.

Он заявил, что он не оскорблял, не клеветал и не лгал: «Я всегда требовал содержательных ответов, независимо от должности».