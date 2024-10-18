Неожиданно освободилось 13 миллионов евро для крупных инвестиций в Ида-Вирумаа

Строительство завода по производству магнитов в Нарве, получившего самый крупный - 18,7 миллиона евро - грант от Фонда справедливого перехода, уже близится к завершению. Изначально 13 миллионов евро были распределены между тремя предприятиями. Один из этих проектов - завод по производству изделий из клееной древесины на 75 рабочих мест, который планировала построить компания OÜ Glued Wood Factory в Кохтла-Ярве - так и не будет реализован.

«Мы не смогли обеспечить необходимый объем внешнего финансирования и инвестиций в сроки, установленные условиями гранта, и поэтому решение о поддержке было отменено, - объяснил владелец компании Эндрю Патерсон. - Привлечение средств за короткое время - три месяца с момента принятия решения о поддержке и до крайнего срока, к которому мы должны были собрать еще около 16 миллионов евро - оказалось невозможным, что, возможно, если думать об этом в ретроспективе, не так уж и удивительно».