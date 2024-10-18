Осталось два дня! Бесплатно создайте новогоднее настроение на своем рабочем месте: подайте заявку до 20 октября

Специалисты по интерьеру для бизнес-клиентов IKEA готовы продемонстрировать, как почти любое рабочее пространство можно легко сделать более уютным с помощью освещения, не требуя при этом значительных вложений или изменений. С приближением праздничного сезона команда дизайнеров интерьеров IKEA бесплатно украсит рабочее помещение с помощью новогоднего освещения.

«В самое темное время года особенно важно освещать наше пространство как дома, так и в офисе, где мы проводим значительную часть дня. Согласно опросу, проведенному по заказу IKEA в сентябре, даже после новогодних праздников более половина людей в Эстонии испытывают чувство радости, счастья и уюта. Офис, наполненный светом, помогает создать праздничное настроение и способствует положительным эмоциям до, во время и даже после праздников», - говорит руководитель отдела бизнес-клиентов IKEA Кярилин Кухлап.

Важность уюта на рабочем месте

Кухлап говорит, что раньше эстетика и уют не имели большого значения в официальной офисной среде, но сейчас ситуация сильно меняется.

«Теперь, когда у многих появилась возможность гибридной работы, меняются и ожидания от рабочих мест и их уюта. В будущем все больше и больше офисов будут напоминать нам дома. Работодатели стремятся создать такую рабочую среду, которая не только повышает производительность и позволяет сконцентрироваться, но также положительно влияет на уровень стресса, способствует общению между коллегами», - отмечает Кярилин Кухлап.

Заявки на бесплатное преображение от IKEA можно отправить СЮДА до 20 октября.