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Берет деньги в долг и пропадает: бывший советник скандального экс-министра оставил с носом десятки людей

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Якко Вяли.
Якко Вяли. Фото: Кадр из видео

В этом сюжете Kuuuurija речь пойдет о человеке, который пробыл советником министра всего один день, и это Якко Вяли. Однако сейчас он привлек внимание СМИ по другому поводу.

В последний раз о нем писали в 2019 году, когда стало известно, что Якко Вяли, ранее осужденный за мошенничество, подделку документов и вождение в нетрезвом виде, станет новым советником министра внешней торговли и информационных технологий Керт Кинго.

Пестрая биография

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